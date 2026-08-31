Ajax, Simon Adingra'nın transferi için Sunderland ile görüşüyor. The Telegraph'ın haberine göre, genellikle iyi bilgi alan İngiliz gazetesi, Amsterdam ekibinin 24 yaşındaki Fildişi Sahilli sol kanadı gündemine aldığını yazdı.

Adingra bu yaz Sunderland'den ayrılabilir ve bu sezon kulüp adına henüz bir dakika bile forma giymedi. Hücum oyuncusu, Temmuz 2025'te Brighton & Hove Albion'dan yaklaşık 25 milyon euro karşılığında transfer edilmişti, ancak Sunderland'deki ilk sezonunda sadece on dört maçta oynadı.

Geçen kış Adingra geçici olarak AS Monaco'ya gönderildi. Fransız kulübü kiralama dönemi için bir milyon euro ödedi; kanat oyuncusu bu süreçte on dört maçta forma giyip üç gol ve üç asist kaydetti.

Ajax, Adingra'yı şimdi Mika Godts'un olası halefi olarak görüyor, ancak planlanan yapının nasıl olacağı henüz net değil. Bu nedenle Hollanda kulübünün kalıcı bir transfer mi yoksa yeniden bir kiralık anlaşma mı hedeflediği bilinmiyor.

Tahmini piyasa değeri 22 milyon euro olan Adingra, önemli bir değeri temsil ediyor. Ayrıca Sunderland ile sözleşmesinin bitmesine daha dört yıl var.

Adingra, Sunderland'e transfer olmadan önce iki sezon Brighton forması giydi ve burada Premier League'de çıktığı altmış maçta sekiz gol atıp üç asist yaptı. Daha önce ise Union Sint-Gillis ve FC Nordsjaelland'da oynadı.

Adingra, Fildişi Sahili Milli Takımı'nda otuz maça çıktı ve beş gol attı. Geçen yaz Dünya Kupası kadrosunda da yer aldı, ancak turnuvada sadece Almanya karşısında sonradan oyuna girerek on beş dakika süre aldı.

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