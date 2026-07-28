Zakaria Ouazane'nin Ajax'tan ayrıldığı, salı günü Instagram'da yaptığı paylaşımla ortaya çıktı. De Telegraaf'tan Mike Verweij, pazartesi günü yaptığı haberde, şu anda hazırlık döneminde büyük beğeni toplayan Abdellah Ouazane'nin ağabeyinin FC Twente ve Heracles Almelo'nun altyapısında görev alacağını duyurmuştu.

"On bir harika yılın ardından, benim için sadece spor yaptığım bir yerden çok daha fazlası olan kulübe veda etme zamanı geldi. Dokuz yaşında, sahaya büyük bir heyecanla çıkan bir çocuk olarak başlayan bu yolculuk; değerli deneyimler, dostluklar ve sonsuza dek saklayacağım güzel anılarla dolu bir döneme dönüştü" diye yazdı ayrılan santrfor Instagram'da.

"Bu karar kesinlikle kolay olmadı, çünkü Ajax her zaman hayatımın önemli bir parçası oldu" diyerek teşekkür mesajında bunu vurgulayan Zakaria Ouazane, "Yıllar boyunca bana destek veren herkese, antrenörlerden takım arkadaşlarıma ve teknik ekibe kadar teşekkür etmek istiyorum. Hepiniz hem saha içinde hem saha dışında gelişimime katkı sağladınız ve bir insan olarak büyümeme yardımcı oldunuz" ifadelerini kullandı.

"Ajax kalbimde her zaman özel bir yere sahip olacak ve burada geçirdiğim döneme büyük bir minnettarlıkla bakıyorum. Kulübe ve kulüple bağlantılı herkese gelecekte en iyisini diliyorum" diyerek Ajaxlı futbolcu, Ajax taraftarlarına mesajını noktaladı.

Zakaria Ouazane, geçen sezon sık yaşadığı sakatlıklar nedeniyle de Jong Ajax formasıyla Keuken Kampioen Divisie'de 13 maça çıktı. 1 gol kaydetti.

Hücum oyuncusu geçen yıl Real Madrid'e gitmeye yakın görünüyordu, ancak bu transfer gerçekleşmedi. Ajax ile olan sözleşmesi 2027 yazına kadar devam ediyordu.