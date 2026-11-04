Manchester United, bu sezon İtalyan teknik direktör Enzo Maresca yönetiminde az süre alarak sıkıntı yaşayan Manchester City'nin sol beki Rayan Ait Nouri'yi transfer etme çabalarında bir destek elde etti.

25 yaşındaki Ait Nouri, kulübün sol bek mevkisini güçlendirme isteği doğrultusunda geçtiğimiz yaz transfer döneminde Manchester United'a gitmesi muhtemel adaylardan biriydi.

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Manchester United ayrıca Newcastle oyuncusu Lewis Hall ve Barcelona oyuncusu Alejandro Balde ile de ilişkilendirildi, ancak teknik direktör Michael Carrick bu mevkide herhangi bir yeni transfer gerçekleştiremedi ve ilk takımdaki tek seçeneği olarak Luke Shaw'a güvenmek zorunda kaldı.

United, Cezayirli yıldızı kadrosuna katmakla ilgileniyordu, ancak Manchester City transfer döneminin son gününde yapılan kiralık teklifini reddetti. Yine de İngiliz "The Sun" gazetesine göre, özellikle oyuncunun ayrılık ihtimalinin artmasıyla birlikte, kulüp önümüzdeki ocak ayında oyuncuya olan ilgisini yenileyebilir.

Oynama isteği

Nouri bu sezon sadece 4 kez forma giydi ve Premier Lig'de hiç maç oynamadı; geçen sezon Pep Guardiola yönetiminde Premier Lig'de yalnızca 17 maçta yer almış olması nedeniyle daha fazla süre almayı umut ediyor.

Manchester City, oyuncunun İtalyan ekibi Juventus'un da ilgisini çektiği bir dönemde, savunmacının ezeli rakibi Manchester United'a gitmesine izin vermeye istekli değildi.

Habere göre, Ait Nouri, menajerlerinin mevcut durumuna bir "çözüm" bulunmasını talep etmesinin ardından, önümüzdeki kış transfer döneminde Manchester City'den ayrılabilir.

Oyuncunun menajerleri şöyle konuştu: "Manchester City ile en iyi çözümü bulmamız gerekiyor. Yeteneğinin heba edildiği bir durumda kalamaz."

Ait Nouri bu sezon Lig Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde iki maçta forma giydi ve sadece 168 dakikalık süre içinde 3 asist yapmayı başardı.