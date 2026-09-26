Cezayir Milli Takımı yeni bir darbe aldı; bir başka oyuncu da dün cuma günü 2027 Afrika Uluslar Kupası elemelerinin ilk maçında Zambiya'yı 3-1 yendikleri karşılaşmada sakatlanmasının ardından "Yeşiller"in kampından ayrılacak.

Cezayir Futbol Federasyonu bugün cumartesi, Marsilya forveti Amine Gouiri'nin geçirdiği tıbbi tetkiklerin sol uyluğunda kas sakatlığı olduğunu ortaya koyduğunu açıkladı.

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Tetkik sonuçlarına göre Cezayir Milli Takımı forveti bir süre dinlenecek; yarın pazar sabahı kamptan gönderilip kulübüne dönecek. Sahalardan ne kadar süre uzak kalacağı ise açıklanmadı.

Gouiri, Zambiya maçının 20. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmış ve yerini takım arkadaşı Amine Chiakha'ya bırakmıştı.

Marsilyalı yıldızın, Cezayir Milli Takımı kampından bugün ayrılan ikinci oyuncu olduğu belirtiliyor. Teknik direktör İbrahim Hamdani'nin, Manchester City'nin sol beki Rayan Aït-Nouri'yi Zambiya maçı sırasında teknik ekiple yaşadığı tartışma nedeniyle kamptan gönderme kararının ardından bu gelişme yaşandı.

Cezayir'in golünü 2. dakikada Jaouen Hadjam kaydetmiş, ardından konuk ekip 57. dakikada Fashion Sakala ile beraberliği yakalamıştı. Ancak Ibrahim Maza ve Anis Hadj Moussa, 67 ve 74. dakikalarda birer gol daha atarak Yeşiller'e galibiyeti getirdi.

Cezayir Milli Takımı, elemelere Zambiya, Burundi ve Nijer'in de yer aldığı 9. Grup'ta katılıyor. Ekip, ikinci hafta maçında önümüzdeki salı günü Burundi'ye konuk olacak.



