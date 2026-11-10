Real Madrid, Manchester United'ın genç oyuncusu JJ Gabriel ile transfer anlaşmasını tamamlamaya yaklaştı, ancak görüşmeler, kulüp yetkililerinin oyuncunun aile çevresi ve profesyonel kariyerinin yönetiliş biçimiyle ilgili çekinceler ortaya koymasının ardından, Kraliyet kulübü içinde bazı endişelerden de arınmış değildi.

Gazeteci Samuel Luckhurst'ün İngiliz "The Sun" gazetesinde açıkladığına göre, Real Madrid'deki bazı yetkililer, 16 yaşındaki oyuncunun babası Joe Okeroil'in etkisinin boyutunu göreceli bir endişeyle izliyor; kendisini oğlunun geleceğine ilişkin kararlar konusunda son derece talepkâr bir kişilik olarak nitelendiriyorlar.

İngiliz gazetesi, Gabriel'in babasının sosyal medya üzerinden oğlunun sportif gelişimiyle ilgili anlaşmazlıklara girdiğini açıkladı; bu tutumlar bazı Real Madrid yetkilileri nezdinde fark edilmeden geçmedi ve bu yetkililer ayrıca genç oyuncunun ortaya koyduğu iddialı açıklamalar karşısında da şaşkınlıklarını dile getirdi.

Gabriel, en büyük hayalinin Ballon d'Or kazanmak olduğunu açıkça teyit etmişti; "The Sun"a göre bu açıklama, henüz 16 yaşını geçmemiş bir oyuncunun etrafını zaten saran büyük medya ilgisinin boyutu nedeniyle Real Madrid içinde bazı çekincelere yol açtı.

Manchester United onu elinde tutmaya çalıştı

Manchester United, Gabriel'i Old Trafford'da takımla yoluna devam etmeye ikna etmek için büyük çaba harcadı; İngiliz gazetesinin açıkladığına göre İngiliz kulübü, oyuncunun ailesine gelecekteki yeni stadyumunda özel bir loca teklif etti ve bunun yanı sıra, kişisel bir marka olarak pazarlanmasına bağlı bir plan çerçevesinde ona 77 numaralı formayı verdi.

Manchester United ayrıca oyuncuyu Brighton maçı için takım kadrosuna dahil etmeyi vaat etti, ancak Gabriel o maçı oynamadan önce kulübe ayrılma isteğini bildirdi.

Anlaşma, Manchester United'ın alacağı 350 bin sterlini geçmeyen bir maddi tazminat karşılığında tamamlanabilir; bu miktar, kuşağının en dikkat çekici umut vaat eden yeteneklerinden biri olarak görülen bir oyuncu için son derece düşük bir rakam.

Aynı zamanda Real Madrid, anlaşmanın kapanmasından önce bazı işlemler kalmış olsa da oyuncuyla transferi tamamlamak için girişimlerini sürdürüyor; öte yandan Manchester United, oyuncunun ayrılışıyla ilgili olası hukuki adımlar atmayı değerlendiriyor.