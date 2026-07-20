Ailesi için… Muhammed Salah’ın eşi onu bu lige yönlendiriyor

Mısırlı yıldız Muhammed Salah’ın Türk kulübü Beşiktaş’a transferine ilişkin müzakerelerde yeni bir gelişme yaşandı. Türk basında yer alan haberlerde, Mısır Milli Takımı kaptanının geleceği açısından belirleyici olabilecek önemli bir faktör ortaya çıkarken, müzakerelerde kayda değer bir ilerleme kaydedildi ve önümüzdeki günlerde transferin sonuçlanacağı konusunda geniş çaplı bir beklenti var.

Türk “Fanatik” gazetesi, Beşiktaş’ın Mısır milli takımının yıldızı ve eski Liverpool oyuncusu Muhammed Salah ile yürüttüğü görüşmelere ilişkin yeni ayrıntıları ortaya çıkardı ve oyuncunun eşi Maggie’nin, Salah’ın gelecekteki transfer kararında kilit bir rol oynadığını belirtti.

Gazete, Maggie’nin Müslüman çoğunluğa sahip bir ülkede yaşamayı tercih ettiğini ve bunun da Türkiye’yi aile için en uygun seçenek haline getirdiğini belirtti. Ayrıca, Salah ailesinin görüşünün, oyuncunun Türkiye ligine transfer olma isteğinde belirgin bir etkisi olduğunu vurguladı.

Gazete, Beşiktaş kulübünün, yönetim kadrosunun mevcut yaz transfer dönemi içinde anlaşmayı tamamlama isteği doğrultusunda, Mohamed Salah’ın menajerleriyle yürütülen görüşmelerde kayda değer ilerleme kaydettiğini de ekledi.

Beşiktaş’ın, Mohamed Salah’a yıllık 10 milyon avro maaş ödenmesini öngören bir ön anlaşmaya vardığını ve bunun yanı sıra takımla birlikte elde edeceği hedef ve başarılara göre 2 milyon avroya kadar ulaşabilecek primler de öngörüldüğünü belirtti.

Taraftarların coşkusunu yansıtan bir sahnede, Beşiktaş taraftarları, tribünlerde yaklaşık 20 bin taraftarın katılımıyla düzenlenen yeni transfer Leandro Trossard’ın tanıtım töreni sırasında Muhammed Salah’ın adını haykırdı.

Taraftarlar, “Ya Allah, Bismillah, Muhammed Salah” sloganlarını tekrarlayarak, önümüzdeki sezon Mısırlı yıldızı takım formasıyla görmek istediklerini açıkça dile getirdiler.

Mohamed Salah’ın menajeri Rami Abbas ise “X” platformundaki resmi hesabından şu mesajı paylaştı: “Mohamed Salah’ın önümüzdeki sezon nerede oynayacağını hâlâ bilmiyoruz, ancak belki de çok yakında öğreneceğiz.”

Daha önce Mısırlı yıldızlar Ahmed Hassan ve Mohamed Elneny de Beşiktaş forması giymişti; bu da kulübün Mısırlı oyuncularla olan bağının bir parçasıdır.

Mohamed Salah, “The Reds” ile başarılarla dolu dokuz yılın ardından geçen sezonun sonunda Liverpool’daki kariyerine son vermişti. Ardından, Mısır milli takımıyla 2026 Dünya Kupası’nda Arjantin’e karşı 16 turunda elendikten sonra turnuvaya veda etmişti.