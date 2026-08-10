Suudi Al Ahli kulübü, Brezilyalı savunmacısı Roger Ibanez'in sözleşmesini 2030 yılına kadar resmi olarak uzattığını açıkladı. Böylece savunma hattının en önemli dayanaklarından birinin önümüzdeki yıllarda takımda kalması güvence altına alınmış oldu.

Ibanez, resmi açıklamanın ardından "Al Raqi" ile yolculuğunu sürdürmekten duyduğu mutluluğu dile getirerek, kulübe olan güçlü bağlılığını vurguladı.

Al Ahli'nin sözleşme imzasının ardından hesaplarında paylaştığı bir video görüntüsünde şunları söyledi: "Çok mutluyum, yeni bir yıl başlıyor ve buradaki sözleşmemi yenilemenin ardından yeniden devam edeceğim yeni bir yıl."

Brezilyalı savunmacı sözlerine şöyle devam etti: "Evimdeyim ve çok mutluyum, çocuklarım evde ve ailem evde, dolayısıyla biz evimizdeyiz." Ibanez ayrıca kulüp yönetimine gösterdiği güven için teşekkür etti.

Sözleşme yenileme kararı, oyuncunun geçtiğimiz dönemde İngiltere Ligi'nden birçok kulübün hedefinde olmasının ardından geldi. Ancak Al Ahli yönetimi, özellikle Alman teknik direktör Matthias Jaissle'nin ayrılığının ardından oluşan koşullar göz önüne alındığında, onun kalmasında ısrarcı oldu.

Ibanez, Al Ahli'ye 2023 yazında İtalyan ekibi Roma'dan katılmış ve o zamandan bu yana kendisini kadronun asli bir unsuru olarak kabul ettirmeyi başarmıştı. Sergilediği istikrarlı performanslarla takımın en önde gelen savunmacılarından biri haline geldi.

26 yaşındaki savunmacı, Al Ahli'nin geçen sezon elde ettiği başarılara, başta AFC Şampiyonlar Ligi Elit şampiyonluğu olmak üzere Suudi Süper Kupası'nı kazanmasına doğrudan katkıda bulundu. 2030'a kadar yapılan bu uzatma, kulübün kıtasal düzeydeki en parlak dönemlerinden birini yaratan kadroyu koruma isteğini teyit ediyor.