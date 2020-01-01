Ahmet Nur Çebi'den derbi ziyareti

Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor'u ağırlayacak Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi maç öncesi takımla bir araya geldi.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Süper Lig'de bu akşam oynanacak maçı öncesi futbolcularla bir araya geldi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Çebi'nin, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın, teknik ekip ve futbolcularla bir araya gelip akşam oynanacak karşılaşma için başarı dilediği duyuruldu.

Beşiktaş, saat 20.00'de Vodafone Park'ta Trabzonspor ile karşılaşacak.

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İlk yarının 6. haftasında Trabzon'da oynanan maçı Trabzonspor 4-1 kazanmıştı.