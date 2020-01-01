Ahmet Nur Çebi: Tek yol bağış kampanyası

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, olağan divan kurulu toplantısında kulüp borçları hakkında açıklama yaptı ve bağış kampanyası yapılacağını duyurdu.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Vodafone Park Kuzey Tribünü toplantı salonunda yapılan Beşiktaş Kulübü Olağan Divan Kurulu Toplantısı'na katıldı.

Kurulda açıklamalarda bulunan Ahmet Nur Çebi, ilk olarak mağlubiyetinin ardından hakem eleştirisinde bulundu: "TFF'ye de söyledim; artık yaşlı, algı yaratan hakemler istemiyoruz! Genç hakemler olsun, yapacaksa da onlar hata yapsın. maçında kural hatası yapıldı, her şey ortada. IFAB ne yazdı, bunun bize açıklanmasını istiyoruz. Tahkim inşallah hakkımızı verecektir. Vermezse de futbolda kanunlar sadece Tahkim ile bitmiyor."

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Fikret Orman'a tepki

Kulübün bir önceki başkanı Fikret Orman'a tepki gösteren Çebi, "Ben Fikret Orman ile ilgili bildiklerimi, bilmediklerimi burada anlatmak istemiyorum. Denetleme kurulu çalışmalara başladı. Her şeyi ortaya çıkaracağız! Ben ve yöneticilerim Abdullah Avcı'yı ne zaman eleştirdik. Ama ben, Fikret Orman yönetimi tarafından Şenol Güneş'in hedef haline getirildiğini ve hocanın küstürüldüğünü biliyorum. Ben Futbol A.Ş'den hakkım olan paramı aldım, çalmadım! Sen de paranı koydun, 1 sene sonra aldın. Ben 6 sene sonra aldım. Biraz adaletli, vicdanlı ol. Duracağın yeri iyi bil" ifadelerini kullandı.

Daha fazla takım

"Çok üzgünüm. Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum. Fikret Orman diyor ki; Ali Koç para vermiş, sen de ver. Ben Ali Koç değilim, beni ezmeye mi çalışıyorsun? Ali Koç başkanken sen de başkan değil miydin? Sen neden vermedin? Ayıp artık. Başını eğ, ettik bir halt de!"

Bağış kampanyası

2 milyar 961 milyon 902 bin 493 lira olan kulüp borcuna ilişkin Çebi, "Elektrik faturasını ödemek için bile para yok! Bu şartlardan çıkabileceğimiz tek yol kaldı; bağış kampanyası. Herkesten destek bekliyoruz. Bizim için 1 lira da değerli, 10 bin lira da. Size söz veriyorum, başarılı olacağız!" dedi.