Ahmet Nur Çebi: Süreli olduğunu unutmayacağız

Beşiktaş’ın yeni başkanı Ahmet Nur Çebi, mazbatasını aldıktan sonra açıklamalarda bulundu.

Mazbata töreninin ardından konuşan Ahmet Nur Çebi, “Aldığımız bu mazbatalar, aşık olduğumuz, değer verdiğimiz camiamızın bize verdiği süreli yetki belgesidir. Bu, ‘Beşiktaş’ı temsil etme onurunu yaşayacaksınız ancak bunun süreli olduğunu da unutmayacasınız’ demektir” dedi.

"Dördüncü mazbatam oldu"

Az zamanda çok iş yapmayı hedeflediklerini söyleyen Çebi, “Bu sürede ne kadar iş yaparsanız o kadar önemlidir. Biz de bu süreyi en iyi şekilde değerlendirmek için biraz sonra toplantıya başlayacağız. Bu, benim aldığım dördüncü mazbataydı. Allah bana bu sefer başkan olarak almayı nasip etti. Herkese teşekkür ediyorum. Hepimiz için hayırlı olsun” diye konuştu.