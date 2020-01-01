Ahmet Nur Çebi: Öze dönüşe mecburuz

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, başlattıkları kampanya hakkında açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, NTV'de katıldığı %100 Futbol programında "Bırakmam Seni" kampanyası hakkında konuştu.

Sözlerine "Bırakmam Seni" kampanyası ile başlayan Çebi, "Metin, Ali, Feyyaz sembol bizim için. Onlar gibi başka değerli oyuncularımız da var. Beşiktaşlı bir duruş derler. Bu duruşun içinde mütevazılık vardır. Beşiktaşlılık mütevazıdır, hoşgörülüktür. Dolayısıyla anlamlı ve duygu yüklü bir camiadır. Ekonomik sıkıntılardan dolayı başlatılan yardım kampanyası camiaya bir start verecektir, başlangıç olacaktır. Neyin başlangıcı olacaktır? Öze dönüşe mecburuz. Adamın geliri iki, harcaması on. Bunun için tek bir çaremiz var gelir ve gideri dengelemek" dedi.

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"Beşiktaş ne olursa olsun şampiyonluğa oynar"

Ahmet Nur Çebi, oyuncularla maaş indirimi konusunda konuşma yaptıklarını da belirterek, "Kampanyanın sadece maddi değil manevi katkısı da olacak. Biz 47 milyon euro ile şampiyonluk olduk, 50 milyon euro ile şampiyon olduk ve 90 milyon euro ile dördüncü olduk. Döneceğiz geçmişimize bakacağız. Özüyle beraber şampiyon olmuş camialar başarıyı sağlamışlardır. Biz de bunu yapmak istiyoruz. Beşiktaş ne olursa olsun şampiyonluğa oynar. Biz seneye de şampiyon olacak kadro kuracağız. Scoutlar çok önemli, gidip keşfedeceksin. Scout ekibi biz geldiğimizden beri çalışıyor. Sergen hocanın ekibi de çalışıyor. Birçok oyuncu bizim için değerli, kalmalarından yanayız. Bakacağız. Benim devam eden kontratlarım var, onları ne yapacaksınız, maaşları da yüksek. Geçenlerde rica ettik, biz yok olursak siz de yok olursunuz. Biraz düşünün sene bitince gelip konuşmanızı bekliyoruz. Şu an sezonun bitmesini bekliyoruz. Tahminim birçoğu bize katkı verecek ve yardımcı olacaktır. Profesyonel oyuncular da kendilerince haklıdır, yurt dışından gelmişler, aileler var" şeklinde konuştu.

Daha fazla takım

Gelecek sezon ile ilgili de konuşan Çebi, "UEFA'ya gitmeme gibi bir durum söz konusu değil. UEFA'dan kağıdı aldık. Temiz kağıdını hallettik" ifadelerini kullandı.

"Çok kısa sürede 200 bin SMS geldi"

"Bu borçları camialar kendileri ödeyecekler. SMS gönderenler ki çok önemli. 200 bin SMS 48 saatte geldi. 2 günde 200 bin geldi. Tabii bu rakamın azalmamasını umut ediyorum. Yüzde 15'teki sıkıntımız; benim elimde kontratlarım var. Ben TFF'den yüzde 30'a 40'a çıkarın istemiyorum. Benim faiz oranlarımı yüzde 25'lerden yüzde 15'e düştü. Orada Cumhurbaşkanımız da devreye girdi. Bankalar da müsade ettiler. Biz de TFF'ye diyoruz yüzde 15'ten hesaplayın ama reddettiler bunları. Ocak ayında yaşadığımız olay buydu. Yüzde 15 rakamı o bile fazla. Benim 2-3 yıl gibi kontratlarım var ve elimden çıkaramıyorum. Pandemiden dolayı hoşgörü gerekli. Bunun dozajını da TFF ayarlamalı."