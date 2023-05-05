Ahmet Nur Çebi: "Galatasaray bana linç operasyonu yaptırdı"

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, bu sezonun adaletli olmadığını savunurken şampiyonluk yaşasalar bile ligin tescilini kabul etmeyeceğini söyledi.

Beşiktaş, UEFA kurallarının uygulanmasını istiyor

Ligden çekilen takımların maçlarının sezon boyunca geçersiz sayılmasını talep ediyorlar

Ahmet Nur Çebi, Galatasaray'ın linç operasyonuna maruz kaldığını söylüyor

NE OLDU? Yaşanan depremin ardından "Süper Lig'den çekilen takımların daha önce oynadıkları maçların sonuçları yok sayılmalı mı yoksa sayılmamalı mı?" tartışması devam ediyor. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Vodafone Park'ta basın mensuplarıyla buluştu ve gündeme dair konuştu.

NE SÖYLENDİ? Ahmet Nur Çebi şunları söyledi: "Deprem döneminde de bana linç operasyonu yapıldı, bunu da Galatasaray yaptırdı. Bu troll hesaplarla bize saldırdılar. Bu hesapları yarın başkası satın alır, size saldırırlar. Linç kültürü ile bir yere varamazsınız."

"Biz kimseden 5 puan istemiyoruz. UEFA’nın kurallarının uygulanmasını talep ediyoruz. İki kulübümüzün dışarıda kalması sonucunda bazı takımlar benden daha az deplasmana gitmiş oluyor. Eğer bu adaletse ben bunu kabul etmeyeceğim. Beşiktaş bu şartlarda şampiyon olsa ligin tescil edilmesini kabul etmeyeceğim."

DAHA FAZLASI: "Yalanlar devam ediyor. Hayatınız ve ifadeleriniz çelişkilerle dolu. Sadece camianızın gazını almak için yaptığınız bu açıklamalarla bir yere varılmaz. Kimi densizlikle suçluyorsunuz, kimsiniz siz? Bizim Koç ailesiyle olan ilişkimiz 60-70 yıllık bir ilişkidir. Vehbi Bey, henüz Ali Koç doğmadan önce 1957 yılında kulübümüze üye olmuştur. Ali Koç ile ilişkimiz Fenerbahçe-Beşiktaş Başkanı ilişkisidir. "Karşı kıyı" diyorsunuz, bu ne demek oluyor? Bulgaristan mı, Ermenistan mı? Karşı kıyı dediğiniz Kadıköy, İstanbul'un en değerli yerlerinden biri. Sayın Dursun Özbek, ekibinize de söyleyin bu söylemlere gerek yok."