Ahmet Nur Çebi: Dorukhan ile yüzde 90 anlaştık

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Dorukhan Toköz ile sözleşme yenileme konusunda büyük ölçüde anlaştıklarını söyledi.

TRT Spor’a konuşan Ahmet Nur Çebi, “Dorukhan ile görüşmelerimiz devam ediyor. Ama transfer bu… Sözleşmenin altına iki taraf da imzayı atmadan realize olmuş gibi düşünmemek lazım. Yine de bana göre olumlu anlamda yüzde 90 bitti. İmzalar atıldığı zaman bunu kamuoyuna açıklayacağız. Ben Dorukhan’ın başka bir kulübe gideceğini, bana karşı rol yaptığını düşünmüyorum” dedi.

"Bizzat görüştüm"

Futbolcunun ile anlaştığı şeklinde ortaya atılan iddiaları da yanıtlayan Ahmet Nur Çebi, “Futbolcu bizimle konuşuyor. Kalmak istediğini söylüyor. Ben kendisiyle bizzat görüştüm. Burada kalmasını, benden sonra da uzun yıllar bu formayı giymesini istediğini söyledim. ‘Ben de öyle istiyorum başkanım’ dedi. Ama yine de imzalar atılmadan kesin bir şey söyleyemeyiz” ifadelerini kullandı.