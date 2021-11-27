Ahmet Nur Çebi: Bu senenin şampiyonu Beşiktaş olacaktır

Süper Lig’de son dört maçını da kaybeden Beşiktaş, son olarak evinde Giresunspor karşısında 4-0’lık ağır bir mağlubiyet aldı.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, kötü sonuçların önüne geçeceklerinin altını çizdi ve şampiyonluğa inandığını belirtti.

Neler söylendi?

Giresunspor mağlubiyetinin ardından konuşan Çebi, şu açıklamalarda bulundu:

“Hoş olmayan bir gece geçiriyoruz. Aldığımız sonuç bizi ve camiayı son derece üzdü. Bize inandıkları ve inanmaya devam edecekleri için Bu akşam buraya gelen taraftarımıza çok teşekkür ediyorum. "

“Geçen sene bu kadroyla, bu teknik ekiple, bu yönetimle nereden nereye geldiğimiz biliniyor. Bu senenin şampiyonu Beşiktaş olacaktır. Herkese garip gelebilir. Biz nereden düştüysek, oradan kalkarız. Tüm bu sorunları çözmeye hazırız.”

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Çebi, MHK’yı topa tuttu

“MHK başkanının değiştiğini biliyoruz. ama sonuç olarak bu yeterli olmamış. Bu geceden itibaren artık son derece tepki göstereceğimizi ilan ediyorum. TFF ve MHK'ya sesleniyorum. Bize söz verdiniz! Düzelteceğiz dediniz ama düzeltemediniz! Gerekeni yapın. Gerekeni yapmıyorsanız bizim size vermiş olduğumuz hoşgörü bu gece bitmiştir! Çete veya örgütlü iş yapıyorsanız ortaya koyacağız.”

Çebi, Sergen Yalçın’ın geleceğine dair neler söyledi?

Beşiktaş Başkanı Çebi, Sergen Yalçın’ın istifa etmesi durumunda nasıl bir yol izleyeceklerinin sorulması üzerine şu cevabı verdi:

“Sergen Yalçın'ı dinledikten sonra gereken neyse onu yaparız. Eğer haklı gerekçeleri varsa, söyleyecek bir şeyimiz yok. Ayağa kalkıp yolumuza devam edecek bir anlayış görebilirsem ben onunla yola devam etmeyi tercih ederim.”

“Bu tür şeyler olağanüstü durumlardır, olağanüstü durumlarda olağanüstü kararlar alınabilir. Şu ana kadar bir B planı üzerinde düşünmedik.”