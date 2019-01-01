Ahmet Bulut: Falcao transferi birkaç gün daha uzayacak

Galatasaray taraftarı Radamel Falcao'nun imza atmasını beklerken Kolombiyalı golcünün menajeri Ahmet Bulut yeni bir açıklama yaptı.

'a transferi yılan hikayesine dönen Radamel Falcao hakkında her gün yeni bir haber çıkmaya devam ediyor. Son olarak yaptığı açıklamada Falcao'yu hala gönderme kararı almadıklarını belirtmişti. Bugün deneyimli golcünün menajeri Ahmet Bulut da bir açıklama yaptı.

DHA'ya konuşan Ahmet Bulut, transferin birkaç gün içerisinde biteceğini belirtti.

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Transfer döneminde kadrosuna Wissam Ben Yedder, Islam Slimani gibi isimleri katan Monaco'da Falcao'nun gidişine yine izin çıkmamıştı. Cezayirli golcü Slimani'nin Falcao'nun yerini doldurmayacağını düşünen Monaco yöneticileri, kadroya yeni bir forvet oyuncusu daha dahil etmeden Kolombiyalı golcünün gidişine izin vermeyecek.

"Bir kaç gün daha uzayacak"

Sarı-kırmızılı kulüp Kolombiyalı golcü ile her konuda anlaşmaya varırken, menajer Ahmet Bulut da transfere son noktayı koymak için bir kez daha Monaco'ya gitti. Bulut havalimanında yaptığı açıklamada "Falcao açısından bir sorun yok ama bu iş bir kaç gün daha uzayacak. Sosyal medyada yazıldığı gibi bugün geliyor, yarın imzalıyor gibi bir durum yok. Monaco Yönetimi Falcao'nun yerini doldurduklarına inandıkları zaman Kolombiyalı golcünün Galatasaray'a gidişine izin verecek" dedi.

Öte yandan 'de oynadığı iki maçta puan alamayan Monaco bu karşılaşmalarda gol atma başarısı gösteremedi. Falcao bu mücadelelerde yer almadı.