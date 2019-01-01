Ahmet Ağaoğlu'ndan forvet müjdesi

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bir forvet transferini yarın gerçekleştirebileceklerini söyledi ve Lille'in Yusuf için yaptığı teklifi açıkladı.

Ahmet Ağaoğlu, Kulüpler Birliği Vakfının toplantısı sonrasında basın mensuplarının transferle ilgili sorularını yanıtladı.

Forvet transferi çalışmalarıyla ilgili olarak Ağaoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Forvet transferi ile alakalı şu kadarını söyleyebilirim, sayenizde, 3-4 kurumu tenzih ediyorum ama diğerleri sayesinde aşağı yukarı 35'e yakın forvet transfer ettim, şimdi onların parasını toparlamaya çalışıyorum. Birisi tahmin ediyorum ki yarın açıklanır. Ama yine çalışmalarımız devam ediyor."

Ahmet Ağaoğlu, "Birisi dediniz. Devamı da gelecek mi?" sorusu üzerine ise, "Gelebilir ama garantisi yok. Birisi yarın açıklanır. Hiçbir şekilde de adı telaffuz edilmemiş bir isim." yanıtını verdi.

" 80 milyon avroya rekor bir oyuncu satışı gerçekleştirdi. Bu, Yusuf Yazıcı'nın transferiyle ilgili rakamın artmasını sağlayabilir mi?" sorusu üzerine başkan Ağaoğlu şunları kaydetti:

"O konuyla alakalı olarak şu anda bir açıklama yapmam doğru olmaz ama Lille Kulübünün ilgisinin devam ettiğini söylemem herhalde yeterli. Sürekli olarak o transferi sıcak tutuyorlar. Görüşmeler devam ediyor ama bizim de burada tavrımız belli. Şunu da söyleyeyim, herkes bu konuyla alakalı bir şeyler yazıp çiziyor. Telaffuz edilen rakamlar Lille Kulübünün teklif etmiş olduğu rakamlar değil. Lille Kulübü ilk teklifi üzerinde ısrarcı, biz de aynı şekilde ısrarcıyız. Böyle bir teklif ile bu transferin gerçekleşmesi mümkün değil. Onların teklifi 15 milyon avro. Biz çok istiyoruz. İstemenin sonu yok biliyorsunuz. Bizim istediğimiz rakamlarla onların önerdiği rakamlar arasında ciddi bir fark var. Bu konuyla alakalı olarak yetkilendirmiş olduğu kişiler, kulübün yetkilileri 'de."

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"Direkten döndük"

Transfer yaparken bütçe dengesine büyük önem vermeleri gerektiğinin altını çizen Ahmet Ağaoğlu, şöyle konuştu:

"UEFA'nın finansal fair play kuralları var. Ondan biz son dakikada tabiri yerindeyse direkten döndük. Çok ciddi bir ceza alıyorduk. Ayrıca yeniden yapılandırmayla alakalı olarak imzaladığımız bir sözleşme var. Verdiğimiz taahhüt var. Herkes kulüplere birtakım oyuncuları yakıştırırken veya birtakım oyuncuları medya üzerinden empoze etmeye çalışırken, o kulübün lisans talimatı gereği, finansal fair play kuralları ve ayrıca bankalarla imzaladığımız yeniden yapılandırma kuralları içerisinde yer aldığını bilmesi gerekiyor. Her kulübün bu kurallar gereği transfere harcayacağı para ve maaş olarak ödeyeceği para kesin hatlarıyla belli. Geldiğimizden beri bunun savaşını veriyoruz. Ama öyle bir şey oluşturuluyor ki medyada ve sosyal medyada sınırsız bir bütçesi olan bir kulüp... Bütçesini karşılayamayacağımız forvetlerin ismi ciddi şekilde gündemde tutulmaya çalışılıyor. Buradaki amacı anlamakta zorlanıyorum. Kulübü sınırsız bütçesi olan ve geçmişte örneklerine rastladığımız transferleri yapacak bir kulüp değildir. Hiçbir başarı uçuk kaçık rakamlarla transferler yapılarak gerçekleştirilmez, başarıya giden yol bu değildir. Takımın ödeme dengesini bozduğunuz anda zaten bütün sistem bozulur. Şu anda Türkiye'de çok farklı bir sistem uygulanıyor. Aslında yıllardır uygulanması gereken bir sistem bu sene uygulanmaya başladı. Bunun gerçeklerini çok iyi analiz edip, herkesin o doğrultuda hareket etmeli."