Ahmet Ağaoğlu'ndan Abdullah Avcı'ya övgü

Yeni Malatyaspor'u 2-0 yenen Trabzonspor'un kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu, takım olarak çıkışlarının sürdüğünü söyledi.

Müsabakanın ardından basın mensuplarına konuşan Ağaoğlu, galibiyetin ve 3 puanın her zaman iyi olduğunu dile getirdi.

Yeni Malatyaspor'un sahasında futbol oynamanın mucize olduğunu ileri süren Ağaoğlu, "Ben sadece kendi takımım adına konuşmuyorum. Yeni Malatyaspor da burada futbol oynuyor. Onlar için de dezavantaj. Zemin çok kötüydü. Maçın başında biraz pahalıya mal oluyordu. Zemin azizliği var." ifadelerini kullandı.

"Oynanan futbolun kalitesinden ziyade, atılan 1 gol ve alınan 3 puan ile tırmanmaya devam ediyoruz. Abdullah (Avcı) hoca ile takımın değişen görüntüsü, ciddi şekilde artan performansı ve yükselen grafiği var." açıklamasında bulunan Ağaoğlu, "Elimizdeki mevcut oyuncu kadrosuyla, Abdullah Avcı'dan öncesi ve Abdullah Avcı'dan sonrası olarak değerlendirmek sağlıklı bir bakış açısı olur. Ayrıca devre arasında yaptığımız 3 transferden ikisi çok önemli katkı veriyor. Yunus (Mallı) da eminim ki kısa sürede o fiziki gücü yakalayacak. Takıma çok şeyler katacağına inanıyorum. Sezon bittiği zaman nerde olduğumuzu hep birlikte göreceğiz." diye konuştu.