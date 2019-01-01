Ahmet Ağaoğlu: Yusuf ve Abdülkadir'i satmak ihanet olur

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür hakkında açıklamalarda bulundu.

Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Divan Kurulu'nda yaptığı konuşmada Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür hakkında çıkan transfer dedikodularına değindi.

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Genç yıldızları için ve 'dan gelen teklifleri doğrulayan Ağaoğlu şöyle konuştu; "Yusuf ve Abdülkadir'i asla sıradan oyuncularmış gibi satmayacağız. Onlar bu ülkenin en değerli oyuncuları. Onları satmak, Türk futboluna ve ekonomisine ihanet olur. Değerini bulduklarında en iyi paraya en iyi yere gidecekler ancak ben bu sene oyuncularımı satmayı düşünmüyorum.''

Bordo mavililerin altyapısından yetişen Yusuf ve Abdülkadir'e yurtdışından birçok teklif olduğu iddia ediliyordu.