Ahmet Ağaoğlu: Tüm borçlar ödendi

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kulübün mali tablosu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bordo mavili ekibin borçları üzerine önemli açıklamalarda bulundu.

Bankalarla yapılan anlaşma sonucu borçlarını yapılandıran Trabzonspor'da bunun üzerine mali bir rahatlama bekleniyor.

TRT Spor'a açıklamalarda bulunan Ağaoğlu, kulübün finansal tablosunu değerlendirdi ve taraftarlar müjdeli haberler verdi.

Trabzonspor'un borç çizelgesini açıklayan Ağaoğlu, "Bugün saat 18.00 itibarıyla hiçbir kulübe, futbolcuya, menajere 1 kuruş borcumuz kalmadı. Tüm borçlar ödendi" ifadelerini kullandı.

UEFA ile devam eden FFP görüşmelerine de değinen Ahmet Ağaoğlu, "UEFA'dan ceza alma ihtimali ortadan kalktı diyemem ama bu borç yapılandırmasıyla birlikte şansımız yükseldi. Çünkü UEFA'nın öne sürdüğü şartlardan birisi gerekli lisans talimatının yürürlüğe girmesiydi" ifadelerini kullandı.

Son gelişmelerle beraber transfer piyasasında daha etkili olacaklarını belirten Ağaoğlu, "Transferde önceliği genç oyunculara verdik. Onun haricinde, isim vermeyeyim ama stoper, orta saha ve forvet mevkileri için önümüzdeki 10 gün içinde anlaşma imzalayarak transfer sezonunu kapatacağız. Bunlar kadroya direkt katkı verecek oyuncular" diyerek sözlerini tamamladı.

Trabzonspor, 2018/2019 sezonunda Süper Ligi 4. sırada tamamlayarak UEFA 'ne katılım hakkı elde etmişti.