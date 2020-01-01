Ahmet Ağaoğlu: Süper Lig için dört ihtimal var

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, koronavirüs salgını nedeniyle askıya alınan Süper Lig’in geleceği hakkında konuştu.

Sabah’a açıklamarda bulunan Ahmet Ağaoğlu, “Sesli düşünürsek önümüzde çok fazla bir seçenek bulunmuyor. Ya lig haziran ayında normal olarak başlayacak ya da maçlar seyircisiz oynanacak. Diğer ihtimaller ise ileri bir tarihe ertelenecek veya olduğu gibi tescil edilecek” diye konuştu.

"Ay sonunda toplantı var"

Sağlık Bakanlığı ile koordineli bir karar alınacağını söyleyen Ağaoğlu, “Bunlar dışında bir seçenek göremiyorum. Zaten bu konuyla ilgili olarak Futbol Federasyonu yetkilileri ay sonunda bir toplantı yapacak. Ancak alacakları kararın Sağlık Bakanlığı ile koordineli ve virüs salgını ile alınan önlemler kapsamında olacağını söyleyebilirim” dedi.

Daha fazla takım

"Daha geç başlayabiliriz"

Normalde takıma 2 Mayıs’a kadar izin verdiklerini ancak bu sürecin uzayabileceğini söyleyen Ağaoğlu, “Takıma izin verdik. Ancak sıkı takibimizi sürdürüyoruz. Oyuncularımız, teknik ekibimiz ve futbolcularla iç içe olması gereken tüm personelimiz kendilerini dış dünyadan tamamen izole etmiş durumda. Normalde 2 Mayıs'ta hazırlıklara başlamayı ön görmüştük ancak bu tarih biraz daha sarkabilir. Şu an sadece Sörloth ülkesinde ve dönüşte kendisini 14 gün karantinaya alacağız. Diğer oyuncularımızla birlikte verilecek kararı bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

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"Oyuncular şu ana kadar anlayışlı davrandı"

Futbolcuların bu süreçte mali konularda anlayışlı davrandığını da belirten Ağaoğlu, “FIFA; mart, nisan ve mayıs aylarındaki oyuncu ödemelerinde esnek olmayı kabul ediyor. Ekonomik olarak bu sürecin en az hasarla atlatılması gerekiyor. Biz kulüp olarak mart ayına kadar sorunsuz şekilde gelmiştik. Ancak bu süreçten etkilenme durumumuz olacak. Gerekli önlemlerimizi almaya çalışıyoruz. Oyuncularımızın da şu ana kadar anlayışlı olduğunu söyleyebilirim” diyerek sözlerini noktaladı.