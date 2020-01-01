Ahmet Ağaoğlu: Sörloth'un transferi kilitlendi

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Sörloth'un Leipzig'e gitmekte ısrarcı olduğunu ancak transferin finansal nedenlerden ötürü kilitlendiğini söyledi.

Kulüpler Birliği Toplantısı'nın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ahmet Ağaoğlu, ile yaptıkları anlaşmaya göre bu futbolcunun satın alma sözleşmesini şu anda kullanamadıklarını söylerken, "Sörloth bizde kiralık bir oyuncu. Kendisi Crystal Palace’ın oyuncusu. Bunu sürekli olarak dile getirdik ama bir kez daha ifade etmek istiyorum. İkinci sezon maçların yüzde 50’sinden fazlasını oynadığı takdirde 6 milyon euro’luk bir satın alma opsiyonu devreye giriyor. Yani ‘Bugün 6 milyon euro’yu ver, oyuncuyu al’ diye bir şey söz konusu değil. Dolayısıyla oyuncu bizde kiralık. Aynı zamanda Crystal Palace’ın malı" ifadelerini kullandı.

"Leipzig'e gitmek konusunda ısrarcı"

Norveçli futbolcunun Leipzig forması giymek istediğini belirten Ahmet Ağaoğlu, "Leipzig ve iki kulübün daha oyuncuya ilgisi vardı. Oyuncu da çok ısrarlı bir şekilde Leipzig kulübüne gitmek istediğini ifade etmişti. Bizim de çok ciddi ısrarlarımız oldu ama oyuncu Leipzig’e gitmek konusunda ısrarcı. Ancak bu işin şu anda dört tarafı var. Leipzig, Crystal Palace, ve oyuncunun kendisi. Dolayısıyla biraz sıkıntılı bir süreç. Oyuncuyla yapılan sözleşmede de 9 milyon euro’luk bir serbest kalma maddesi vardı. Dört tarafın mutabakatıyla çözülebilecek bir sözleşme. Önce Trabzonspor ile Crystal Palace'ın anlaşması gerekiyor. İki tarafın da onayı olmadan futbolcunun satışı mümkün değil" dedi.

"48 saat içerisinde çözülürse çözülür"

Transferin gerçekleşmemesi durumunda Sörloth'un Trabzonpsor'a dönmesi gerektiğini de ifade eden Ahmet Ağaoğlu, "Şartlar netice itibarıyla dönüp dolaşıp finansal getiriye bağlanıyor. Bizim bir talebimiz var. Ancak Crystal Palace da aynı miktarı talep ettiği için transfer gerçekleşmiyor. Biz 1 istiyorsak, onlar da 1 istiyor. Leipzig de bu talebi karşılamaya yanaşmıyor. Olay tamamen finansal bir noktada kilitlendi. Önümüzdeki 48 saat içerisinde çözülürse çözülür, çözülmezse önümüzdeki sürece bakacağız. Kendisi hala Trabzonspor’un sözleşmeli kiralık oyuncusu" diye konuştu.