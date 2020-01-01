Ahmet Ağaoğlu: Sörloth 11-12 milyon euro kazandıracak

Trabzonspor Başkanı, transferi beklenen yıldız oyuncunun son durumu hakkında bilgi verdi.

Alexander Sörloth'a veda etmeye hazırlanıyor. Başkan Ahmet Ağaoğlu, yıldız oyuncunun transferindeki son durumu anlattı.

Aspor'a konuşan Ağaoğlu, bordo-mavili ekibin Sörloth'tan 11-12 milyon euro kazanacağını duyurdu;

"Türk futbol tarihinde eşi benzeri olmayan bir anlaşmayla Sörloth, Leipzig'e transfer olacak. 375 bin euroya kiralık gelip 11-12 milyon euro karla giden ilk futbolcu olacak. Bir sonraki satıştan da pay var."

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Geçtiğiniz sezon Süper Lig'i gol kralı olarak tamamlayan Sörloth, 49 resmi maçta 33 gol attı, 10 da asist yaptı.