Ahmet Ağaoğlu: O sene bu sene

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Süper Lig'in dönüş kararı sonrası şampiyonluk hedefleri hakkında açıklamalar yaptı.

Süper Lig'de 2019-20 sezonuna ara verilmeden önce 53 puanla zirvede yer alan 'da Başkan Ahmet Ağaoğlu açıklamalarda bulundu.

Milliyet gazetesinden Bilal Meşe'ye konuşan Ağaoğlu, şampiyonluk yarışı hakkında şöyle söyledi:

"O sene bu sene. Bundan sonra da her sene. Şampiyonluğun en büyük adayı biziz. Özlemini çektiğimiz şampiyonluğa kavuşmamıza 8 hafta kaldı. Yarış , , ve bizim aramızda geçer ama en avantajlı biziz. Şampiyon olursak da Şampiyonlar Ligi’ne bu kadro ile gideceğiz. Bu kadro kupayı alıyorsa, Avrupa’ya gidiyorsa niye bozayım. Tabii ki takviyeler de yapacağız."

Daha fazla takım

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Jose Sosa ve Filip Novak'ın durumuna açıklık getiren Ağaoğlu şu şekilde devam etti:

“Sosa’nın ülkesine dönmek gibi bir düşüncesi şu anda yok. Onun birinci tercihi Trabzonspor. O bu takımın çok önemli bir parçası. Ayrıca o sadece bir oyuncu değil. Sorumluluk alıp bu takımın saha içi liderliğini yapan bir isim. Bana ‘ailevi olarak çözmem gereken bir iki sorun var’ dedi. Çocuklarının eğitim durumunu, geleceğini planlaması gerekiyormuş. Yaptığımız görüşmelerde para hep ikinci planda. Belki futbolu bıraktıktan sonra teknik ekibimizde yer alabilir."

“Novak’a en iyi teklifi yaptık. Oyuncunun üç menajeri olduğu için bu alanda sıkıntımız var. Oyuncu da lig sonuna kadar süre istedi. Ben ücret konusunda babamın oğluna bile taviz vermem. Maksimum rakam belli. Bunun ötesi ekonomimizi bozar.”

"Sörloth çok karakterli"

Sezon öncesi 'tan kiralık olarak getirilen ve attığı 19 golle Süper Lig'in gol kralı olan Norveçli futbolcu Alexander Sörloth'un geliş hikayesinden bahseden Ağaoğlu, kulübün transfer politikasınından da bahsetti:

Haberin devamı aşağıda

“Sörloth’u ilk geldiğinde eleştirenler, şimdi ‘Hemen alın, sakın göndermeyin’ gibi şeyler söylüyorlar. Planı belli olan kulüpler söylentiler üzerinden hareket etmez. Biz Rodallega ile devam etmek istiyorduk ama menajerinin talepleri bitmedi. Sonra scout ekibimiz 5-6 oyuncu belirledi. Ben de Hüseyin hocaya sordum ve Sörloth’u aldık. Çünkü bizim kriterlerimize uyan bir oyuncuydu. Sörloth için şunu da söylemem gerekiyor. Gerçekten çok karakterli. Adeta evlat diye al."

"Biz transfer politikası olarak Sörloth’ta izlediğimiz yolda ilerliyoruz. Bonservis ödemek istemiyoruz. Önceliğimiz bedelsiz kiralayabileceğimiz ya da az bir miktar ödeyeceğimiz futbolcular. Bunu Nwakaeme’de de gerçekleştirdik. Biz yetiştirmenin yanında aldığımız oyuncuyu geliştiriyoruz.”