Ahmet Ağaoğlu: Karar CAS'tan geri dönecektir

Avrupa Kupalarından 1 yıl men cezası alan Trabzonspor'da Başkan Ahmet Ağaoğlu açıklamalarda bulundu.

Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bordo-mavili kulübün UEFA'dan Avrupa Kupalarından 1 yıl men cezası almasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Ahmet Ağaoğlu kararın CAS'tan döneceğine inandığını belirtti.

Ağaoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle;

"Geçtiğimiz sezon buna benzer bir sıkıntı yaşadık. Mücadelemiz sonrası 2019-2020'de UEFA 'ne katılma hakkı elde ettik. Nerelerde hata yapıldığına dair açıklama yapmayacağım ama yanlış bir değerlendirme var. Gerçekten çok yanlış bir değerlendirme ve bu yanlış değerlendirme sonucunda verilmiş bir karar var. Çok kısa süre içinde CAS'tan geri döneceğine inancımız tam.

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"Ne kadar haklı olursanız olun hiçbir savaş mücadele etmeden kazanılmaz. Bunun için her türlü hazırlığı yapıyoruz. Yönetime geldiğimizden beri sadece futbolla uğraşmadığımızı, çok faklı konularla ilgilenmek zorunda olduğumuz kamuoyunun malumudur."

"Tekrar söylüyorum, yanlış verilen bu kararın CAS'tan döneceğine inancımız tamdır."

"Önümüzde 8 haftalık bir lig süreci ve Kupası yarı finali var. Taraftarımızın ve camiamızın bu maçlara odaklanmasını rica ediyorum. Olay kontrolümüz altındadır."