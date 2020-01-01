Ahmet Ağaoğlu: Hüseyin Cimşir'le yola devam edeceğiz

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, teknik direktör olarak yola Hüseyin Cimşir'le devam edeceklerini söyledi.

Başkanı Ahmet Ağaoğlu, beIN Sports'ta merak edilen soruları yanıtladı.

Deneyimli başkan bordo mavili formayı giyen Badou Ndiaye transfine açıklık getirirken, "Bodou Ndiaye'nin kendisiyle kulübüyle prensipte anlaştık. Kiralık olarak kadromuza katacağız. Yarın KAP açıklamasını yapacağız. Ücretiyle ilgili açıklamayı pencere açılır açılmaz yapacağız. Sözleşmede opsiyonu olacak" dedi.

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Trabzonspor'un Ünal Karaman'la yaşadığı ayrılığın perde arkasını anlatan Ağaoğlu, şu ifadeleri kullandı;

"Göreve geldiğimizde hemen hemen herkesin aklında farklı bir isim vardı. Ünal Karaman'ın ismi hiç gündemde değildi. Ünal Karaman'la anlaşma yolunu seçtiğimizde destekleyenler oldu ancak hatırlarsanız ciddi bir şekilde de eleştirilere hedef olduk. Trabzon kalibresinde bir takım çalıştırmadığı dile getiriliyordu. 'Küme düşen takımdan geldi' deniyordu.''

"Tercihimizi hocadan yana kullandık"

"Geçtiğimiz sezon 5-0 yenildiğimiz maçı, bana göre Trabzonspor kulübünün dönüm noktasından biriydi. O maçtan sonra hocamız, 'En doğrusu benim istifa etmem' demişti. Pazartesi gününe kadar bekleyelim ve sindirelim hocam, sen sakin ol dedim. Olaylar aslında o zaman başlamıştı. İki oyuncu ve hoca arasında tercih yapmamız gereken bir süreçti. Burada işin doğrusu, tercihi hocadan yana kullanıp oyuncularla yolumuzu ayırmaktı."

"Ünal hocanın çok kırılgan bir yapısı var"

"Hocamız, transferlerin gerçekleşmeyeceği düşüncesinden hareketle o dönem futbol şube sorumlusu olan arkadaşımıza, 'Galiba transfer yapılmayacak, ben görevi bırakayım' şeklinde konuşması olmuş. Ünal hocanın çok kırılgan ve duygusal bir yapısı var. Son 6-7 aylık süreç içinde tüm maçların kamplarını hocayla birlikte geçirdim. Yapılan bütün transferlerden hocanın haberi vardı. Hocanın şöyle bir tavrı var, 'Ben bunları izlemedim.' Siz izlemediniz zaten, izleme ekibi var. Yönetim ve sizin onayınızla bu transferler gerçekleşti. İki oyuncu dışında Ünal Hoca'nın haberi vardı; Avdijaj ve Andusic. Ünal Hoca'nın serzenişleri transfer döneminde başladı. Kaybettiğimiz maçlardan sonra hakeme yönelik eleştirileri yapmazken buradaki eleştirilerin hedefi yönetimdi. Ne ben, ne yönetim kurulu üyeleri bu konuya ilişkin hocayla tek kelime konuşmuş değildi. Ailemden çok ben seninle görüşüyorum. Sana inanmışım, birlikte yola çıkmışız. Bana göre kendisi büyüklerinin etkisi altında kalarak bu tür açıklamalar yaptı. Sivas maçından sonra da yöneticilerimize 'Ben ayrılsam çok iyi olacak galiba' demiş. Bunları bana söyle. Ailemden fazla seninle birlikte vakit geçiriyorum, şartlar ne olursa olsun sana güveniyorum. Biz beraber yola çıktık ve yolun sonu nereye götürürse birlikte gideceğiz."

"Hiçbir hocayla görüşmedik"

"Ben Ünal hocanın savaşçı ruhuna inanıyor ve güveniyordum. 10-12 teknik direktörle adımız geçiyordu ama hiçbiriyle görüşmedik. Kafamızda bir isim vardı, o da kamuoyunun malumudur. Diğer hiçbirine ne teklif gitti, ne görüşme yapıldı."

"Kötü futbolun sorumlusu da benim"

" maçı sonrası benim yaptığım bir açıklama var. Maçların ikinci yarılarında oynanan futbol Trabzonspor'a yakışmıyor. Burada yapılan bir eleştiri var ama iki aydır ben diyorum ki kötü futbolun sorumlusu da benim. Bunun adı öz eleştiridir. Ünal Hoca, maçından önce 'Burada kalacaksam başkan dahil herkes ayağını denk alsın' demiş. Ben büyük lokmayım boğaza takılırım gibi ifadeleri var. Hocayı bu ifadeleri kullanmaya getiren süreç nedir merak ediyorum."

"Bana ve eşime tehdit telefonları geldi"

"Bir anda sosyal medyadan patlayan hareketlenme oldu. Olayların devamında tweet sayısının 100 bine ulaştığı söyleniyor. Bu Trabzonspor'un karşılaştığı bir şey değil. Yaptığımız araştırmalarda bu hesapların 80 bininin İstanbul'dan yönlendirildiği ortaya çıkıyor. Sosyal medyadan birçok asılsız iddia ortaya atıldı. Sayın Süleyman Soylu için, 'Ankara'dan Ünal hocayla görüşmeye geliyor' denildi. Sayın Soylu o esnada ulusal bir kanalda ülkenin güvenlik durumunu konuşuyordu. Benim ve eşimin telefonuna tehdit ile hakaret mesajları yağdı. Kulübü her yandan tahrip etmeye çalışıyorlar."

"Trabzonspor'un teknik direktörü Hüseyin Cimşir'dir"

"Şimdi yine o meşhur gece, zaten her şey bir saat içerisinde patladı, Şota'yla görüşüldü, zaten Şota'yla anlaşılmıştı dendi. Ben Şota ile son görüşmemi Nwakaeme'yi alırken Ağustos 2018'de yaptım, oyuncuyla ilgili fikrini almak için. Mustafa Denizli ile anlaşmışız, hoca da çıktı açıkladı. Hiçbir hocayla bu süreçte görüşmüşlüğümüz yok, zaten hocaların çoğu görev başında. Şu an Trabzonspor'un teknik direktörü Hüseyin Cimşir, yardımcıları konusunda görüşeceğiz. Başka ne yapabilirsiniz? Hocayla devam edeceğimizden ve başarılı olacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın."

"Yabancı bir yardımcı antrenör alabiliriz"

"Hüseyin Hoca şunu biliyor, benim birlikte çalıştığımız teknik adama nasıl güvendiğimi biliyor, çalışma stilimizi biliyor. Hocanın yardımcılarından biri Muzaffer Hoca olacak, diğerini de yine hoca belirleyecek. Kendisine de bir yabancı yardımcı hoca getirme fikrini sorduk, 'çok iyi olur başkanım' dedi."

"Savunmaya takviye yapabiliriz"

"Forvette eksiğimiz olduğunu sanmıyorum. Orta sahaya Ndiaye'yi transfer ediyoruz, belki savunmaya takviye yapabiliriz. Bir de sürpriz bir isim olabilir ancak kimse hemen beklentiye kapılmasın. Sezon başında Sörloth'u kim tanıyordu? Federasyonun koyduğu lisans talimatına kelimesi kelimesine uyuyoruz. 12 milyon TL boşluğumuz var. Bu paranın satın alabileceği en iyi kaliteyi satın almak zorundayız, yanlış yapma şansımız yok. Limiti aşarsak oyuncunun maliyetinin 2.8 katını kulübe sokmak zorundayız. "

"Sosa ve Novak'ın menajerleri, menajercilik oynuyor"

"Sosa ve Novak ile alakalı olarak çok açık bir şekilde söyledim, kendilerine kulübümüzün limitleri dahilinde ödeyebileceğimiz en yüksek rakamı önerdik. Kendilerinin burada sorun çıkaracağını düşünmüyorum ancak iki oyuncunun da menajerleri biraz menajercilik oynuyor. Biz de biraz bıraktık, oynasınlar, yorulunca gelirler. Biz kendilerine çok, çok iyi bir teklif yaptık. Bazen yabancı oyuncular fazla menajerlerinin etkisinde kalıyor, doğaldır da sonuçta farklı bir ülkede oynuyorlar. Oyuncularla ilgili hiçbir sorun yok. Sosa'ya iki, Novak'a 2+1 ya da 3 yıl şeklinde bir teklifimiz oldu."

"Abdurrahim ve Serkan'a teklif var"

"Altyapıdan yeterli kadar yararlanamadık, benim uygulanmasını istediğim program konusunda hocamızla aramızda anlaşmazlıklar da oldu. Şimdi 'dan Abdurrahim'e 1, Serkan'a 1.5 milyon euro teklif geldi."

"Sturridge için teklif geldi ama ... "

"Sturridge ile bize ulaşan bir teklif var, menajerinden geldi ve bize kulüp ismi söylemedi. Ancak biz ligin ikinci yarısında Sturridge ile yola devam etmek istiyoruz. Önemli bir oyuncu, yeteri kadar verim alamadık ama ikinci yarı çok daha fazla faydanalacağımızı düşünüyorum. Uğurcan için teklif geldi, gelmeye devam ediyor. "