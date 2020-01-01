Ahmet Ağaoğlu: Hayal etmeye ve ter dökmeye devam ediyoruz

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, şampiyonluk yolunda büyük bir inanca sahip olduklarını vurgulayarak, hayallerinin peşinden koştuklarını söyledi.

Süper Lig'de ve Kupası'nda gösterdiği performansla şampiyonluğun en güçlü adaylarından olan 'da başkan Ahmet Ağaoğlu, bordo mavililerin güncel durumunu değerlendirdi.

Sabah'tan Yunus Emre Sel'e konuşan Ağaoğlu, "Trabzonspor'un başarısız olduğu dönemlere yakından bakarsanız, detaylı incelerseniz kendi gerçekliğinden uzaklaşmış bir Trabzonspor bulursunuz. İşte bu nedenle ben son yıllarda yaşanan olumlu değişimi 'kendini bulmak' olarak tanımlıyorum. Şu anda teknik heyet kadromuz ve futbolcularımız çok güçlü bir inancın emekçisi. Bulunduğumuz konumdaki en büyük alkışı onlar hak ediyor" ifadelerini kullandı.

Ahmet Ağaoğlu, sezonu kupalarla taçlandıracak potansiyele sahip olduklarını vurgulayarak, "Özlü bir sözde, 'Sonunda hayal kırıklığı yaşayacağın bir hayalin peşinden gitme' denmişti. Biz başkasının kümesinde ömür tüketenlerden değiliz. Ne olduğumuzu, kim olduğumuzu çok iyi biliyoruz. Bu nedenle hayal etmeye ve o hayal uğruna ter dökmeye devam ediyoruz. Şimdi o hayallerimize ulaşmaya birer birer yaklaşırken inancımız, coşkumuz ve heyecanımız da artıyor" şeklinde konuştu.