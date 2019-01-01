Ahmet Ağaoğlu: Hakkımız çalındı, hakkımız olan çalınmadı

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Galatasaray maçının ardından maçın hakemlerine ağır eleştirilerde bulundu.

Ahmet Ağaoğlu, Galatasaray maçının ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor Başkanı, "Bugün Trabzonsporlu gençlerin katledilişini izledik." dedi.

"1915 yılında Trabzon Lisesi, bütün öğrencilerini vatanı savunmaya gönderdi ve o lise iki sene hiç mezun vermedi. Emperyalist kurşunlarıyla şehit oldular."

"105 yıl geçti, Trabzon'un gençlerinin farklı bir şekilde katledilişini izledik.Şartlar ne olursa olsun biz bu takımla gurur duyuyoruz. Bu takım mücadelesini verecek."

"İstiklal Marşı'nı ya hiç okutmayalım maçlardan önce ya da maç öncesi İstiklal Marşı'nı söyleyen bu 17-18 yaşındaki gençlere bunları yapmayalım."

"Allah bize değil haksız galibiyet, haksız tek bir faul bile nasip etmesin. İnsan en azından sahaya çıkarken ve o düdük elindeyken esame listesinde oyuncuların doğum tarihine bakar ve olabildiğince adil bir yönetime gayret göstermeliyim der."

"Bugün hakkımız çalındı, hakkımız olan çalınmadı."