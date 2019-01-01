Ahmet Ağaoğlu: Fransa'yı kötü bir sürpriz bekliyor olabilir

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Türkiye Milli Takımı'nın ve Trabzonspor'un performansını değerlendirirken Fransa'ya gözdağı verdi.

65. Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödül Töreni öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, takımının performansını ve Milli Takımı'yda ilgili değerlendirmeler yaptı.

Kadrolarını 38 milyondan 16 milyon euro'ya çektiklerini dile getiren Ağaoğlu, "Gerçekçi olmak gerekirse bizim mücadelemiz şu anda 2 ile 4. sıralar arasında. Ülke futboluna kazandırdığımız gençler herkesin malumu. Fair play sıralamasında da yanılmıyorsam Trabzonspor 1. sırada. Trabzonspor'un bu sezon hedefi ikincilik. İlk sıra kimin olursa olsun ama seneye herkes ilk sıra için biraz dikkatli olsun." diye konuştu.

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"Milli takım, bize yakışan bir karakter ortaya koydu"

Başarılı sporcuların topluma rol-model olduğunu ve bu sebeple ödüllendirilmeleri gerektiğini vurgulayan Ağaoğlu, Türkiye Milli Takımı'yla ilgili şunları aktardı:

"Şanslı bir başlangıç yaptık diyebiliriz. İlk maçlarımızı Arnavutluk ve Moldova ile oynamamız önemliydi. Şansımızın iyi gideceği burada yürüyeceğimiz çektiğimiz kuradan ve fikstürden belli oldu. Milli takım, bize yakışan bir karakter ortaya koydu. Bizim milli takımımız bu. Dört tane milli takım çıkarırız biz aslında. Galiba sıkıntımız bir türlü doğru milli takımı çıkartmayı başaramamızdı çünkü işin başında doğru bir teknik direktör yoktu." ifadelerini kullandı.

"Facia Hiddink'in getirilişiyle başladı"

2010'da Türkiye Milli Takımı'nın başına Guus Hiddink'in getirilmesini eleştiren Ağaoğlu, "Elinizde böyle biri varsa kullanacaksınız. Facia Hiddink'in getirilişiyle başladı ama kimse farkında değildi. Senin böyle bir lüksün yok. Bunu yapamazsın. 'Adamın kariyeri varmış.' Hiddink'in kariyeri bizim 3. olduğumuz dünya kupasında 'yi 4. yapması, kariyer bu. Sen kendi dinamiklerini kullanmazsan başına gelecekler belli. 2002-2019, 17 yıldır debelenip duruyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Çok net söylüyorum hiç belli olmaz"

Ahmet Ağaoğlu, Türkiye Milli Takımı'nın son Dünya Kupası şampiyonu 'ya karşı sürpriz yapabileceğini dile getirirken "Son dünya şampiyonuna karşı oynayacaksınız ama hiç belli olmaz. Çok net söylüyorum hiç belli olmaz. Fransa'yı kötü bir sürpriz bekliyor olabilir. Bunu yapacak potansiyele sahibiz." diyerek sözlerini tamamladı.