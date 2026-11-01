Ahli, Katar temsilcisi Al-Sadd ile yapacağı merakla beklenen karşılaşma öncesinde önemli bir moral buldu; zira basında çıkan haberlere göre, Senegalli kalecisi Edouard Mendy, Pazartesi günü AFC Seçkinler Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü hafta müsabakaları kapsamında oynanması planlanan maçta ilk 11'e dönmeye yaklaştı.

Suudi Arabistan'ın " Arriyadiyah " gazetesine göre Ahli, sakatlık nedeniyle takımın son maçlarında forma giyemeyen 34 yaşındaki Mendy'nin hizmetlerine yeniden kavuşuyor ve tecrübeli kaleci, önümüzdeki kıtasal sınavda ilk 11'de yeniden boy gösterme adayı haline geliyor.

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Karşılaşmaya yönelik hazırlıklar kapsamında Ahlili oyuncular Cumartesi günü, saha çalışmalarına yeniden başlamadan önce fiziksel unsurları hazırlamak amacıyla Hollandalı teknik direktör Marino Pusic gözetiminde takımın Katar'da kaldığı otelde yalnızca rejenerasyon antrenmanı yapmakla yetindi.

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Ahli'nin, Al-Sadd maçına hazırlık amacıyla ana ve son antrenman seansını Pazar günü yapması planlanıyor; maç öncesi kabul edilen düzenlemelere göre bu seansın ilk on beş dakikası basın mensuplarına açık olacak.

Ahli, kıtasal karşılaşmaya iki galibiyet ve bir beraberlikten topladığı 7 puanla Batı grubunda üçüncü sırada girerken, puan tablosundaki konumunu güçlendirecek ve turnuvadaki yoluna devam etme şansını artıracak olumlu bir sonuç elde etmeyi hedefliyor.