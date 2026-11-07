Suudi Arabistan ekibi Al Ahli, önümüzdeki dönemde teknik direktörü Marino Pusic'in sıkıntılarını artırabilecek yeni bir darbe aldı. Yapılan tıbbi tetkikler, Ermeni oyuncu Edward Spertsyan'ın AFC Elit Şampiyonlar Ligi'nde Katar temsilcisi Al Sadd ile oynanan karşılaşma sırasında geçirdiği ve kendisini sahadan ayrılmaya, maçı tamamlayamamaya mecbur bırakan sakatlığının ayrıntılarını ortaya koydu.

Sakatlık, özellikle oyuncunun ne kadar süre sahalardan uzak kalacağına dair tahminlerin çelişmesiyle birlikte Al Ahli içinde bir endişe durumuna yol açtı. Bazı tahminler oyuncunun dört haftaya kadar uzak kalabileceğine işaret ederken, bu ay içindeki kasım milli arasından faydalanılarak kendisinin 10 gün ile iki hafta arasında bir sürede hazır hale getirilebileceğine dair başka umutlar da mevcut.

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Al Ahli, oyuncunun durumuna uygun tedavi ve rehabilitasyon programının belirlenmesi amacıyla kulübün sağlık ekibi ile Ermenistan milli takımının sağlık ekibi arasında bir koordinasyon bulunduğunu açıkladı. Bu da tıbbi durumu daha net ortaya çıkana kadar oyuncunun ülkesinin milli takımının yaklaşan kampından uzak kalacağı anlamına geliyor.

Gelecek maçlar AHL Premier Lig 12:30 ALT

Sakatlığın tehlikesi, zamanlamasında yatıyor; zira Al Ahli'yi yerel ve kıtasal karşılaşmalarla dolu yoğun bir fikstür bekliyor ve Spertsyan'ın yokluğunun tam bir aya uzaması halinde Pusic kendisini hücum hesaplarını yeniden düzenlemek zorunda bulabilir.

Beklenen yokluk süresine göre oyuncunun, Roshn Ligi'nde 20 Kasım'daki Al Faisaly maçına, ardından yine aynı ayın 23'ünde AFC Elit Şampiyonlar Ligi'ndeki Katar temsilcisi Al Shamal karşılaşmasına yetişip yetişemeyeceği konusunda şüpheler dolaşıyor.

Ancak Al Ahli içinde en çok endişe yaratan karşılaşma, 26 Kasım'da oynanması planlanan Al Ittihad'a karşı Cidde derbisi. Takım, 1 Aralık'taki Hadim-i Harameyn-i Şerif Kupası müsabakaları kapsamındaki Al Ula maçından önce, bu önemli sınavda en öne çıkan hücum unsurlarından birini kaybedebilir.

Spertsyan, oyun kurma, çizgiler arasında hareket etme ve atakların inşasına katkı sağlama yetenekleri sayesinde Pusic'in hesaplarında önemli seçeneklerden biri. Bu nedenle olası yokluğu, özellikle önümüzdeki dönemde Al Ahli'yi bekleyen art arda maçlarla birlikte, teknik direktörü oyuncunun hücum etkisini telafi etme sınavıyla karşı karşıya bırakacak.