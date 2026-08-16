Bir Mısır kulübü, yaz transfer döneminde takımını güçlendirmek amacıyla, üç Brezilyalı forvet olan Vitao, Erick Silva ve Joao Eichel ile birer sezonluk sözleşmeler imzaladı.

İngiliz gazeteci Ben Jacobs, üç transferin gerçekten tamamlandığını ortaya koyarak, bu hamlelerin Mısırlı gözlemci Mustafa Hüsni ve oyuncu menajeri Edson Toninello ile koordineli yürütülen görüşmelerin ardından, Sikke Hadid Kulübü'nün futbol A takımı sorumlusu İbrahim Nureddin tarafından yönetildiğine dikkat çekti.

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Yeni transferler, Sikke Hadid'in Mısır Profesyonel Ligi'nin (İkinci Lig) yeni sezonu başlamadan önce kadrosunu güçlendirmeye yönelik hamleleri kapsamında geldi; takım, müsabakanın açılışında önümüzdeki cuma günü Tersana ile karşılaşacak.

26 yaşındaki Erick Silva forvet mevkiinde oynuyor ve geçen sezon Brezilya ekibi Parnaíba'nın kadrosundaydı; onunla Dördüncü Lig'de forma giydi.

Brezilyalı üçlü, Sikke Hadid'in son dönemde Kuveytli Şebab ve Proxy karşısında oynadığı iki hazırlık maçında da forma giydi ve bu maçlarda dikkat çekici bir performans sergiledi.



