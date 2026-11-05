Portekizli Nuno Santo'nun ismi, İngiliz ekibi West Ham United'ın başından ayrılmasının ardından Al-Ahli'nin teknik direktörlük görevini üstlenebileceğine dair basında çıkan haberlerin ardından Suudi futbolunda yeniden gündeme geldi. Al-Ahli, Hollandalı Marino Pusic yönetiminde zor bir dönem geçiriyor; sonuçlardaki istikrarsızlık ve ayrılması yönündeki çağrıların artması dikkat çekiyor.

Bu haberler, Portekizli teknik adamın Al-Ahli kapısından Roshn Ligi'ne geri dönüş ihtimali üzerine tartışmaları açtı; özellikle de Suudi sahalarında daha önce başarılı bir deneyime sahip olması nedeniyle. Nuno Santo, Al-Ittihad'ı lig ve Süper Kupa şampiyonluğuna taşımış, böylece ismi son yıllarda kulübün en önemli dönemlerinden biriyle anılır olmuştu.

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Medya mensubu Walid Al-Farraj, " Rotana Sport maa Walid " adlı programında Al-Ahli'nin Nuno Santo ile anlaşma ihtimaline değinerek şu soruyu sordu: "Al-Ahli, Santo ile anlaşabilir mi? Ondan nasıl faydalanır?"

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Yanıt, programın analisti Imad Al-Salmi'den geldi. Al-Salmi, Portekizli teknik adamın yeteneklerinin Al-Ahli'nin dengesini yeniden kurmasına ve doğru yola dönmesine yardımcı olabileceğini vurgulayarak, sahip olduğu teknik tecrübelere ve Suudi müsabakalarıyla başa çıkma kabiliyetine işaret etti.

Medya mensubu Muhammed Al-Sheikh ise Nuno Santo ile anlaşma fikrini destekleyerek, Portekizli teknik adamın Roshn Ligi'nin atmosferini ve kulüpleri arasındaki rekabetin doğasını iyi bilmesi nedeniyle bu adımın Al-Ahli için ideal bir fırsat olduğunu ifade etti.

Al-Sheikh, Al-Ahli'nin önümüzdeki dönemi düşünmeden önce Pusic dosyasını kapatması gerektiğini vurgulayarak, Hollandalı teknik direktörün görevden alınması ve Santo ile anlaşılmasının, yolun düzeltilmesine ve olumlu sonuçların yeniden alınmasına duyulan ihtiyaç göz önüne alındığında takım için yeni bir başlangıç olabileceğini belirtti.

Gündemdeki raporlar ile analistlerin görüşleri arasında, Nuno Santo'nun ismi Al-Ahli'nin önünde olası bir seçenek olarak gündemde kalmaya devam ediyor; ancak iki taraf arasında herhangi bir müzakere ya da anlaşma konusunda resmi bir açıklama bulunmuyor. Taraftarlar ise Pusic'in geleceği ve kulüpteki teknik direktörlük koltuğuna dair gelişmelerin nasıl sonuçlanacağını bekliyor.