El Clasico maçı, Hilal'in kanat oyuncusu Hollandalı yıldız Crysencio Summerville'i, yaklaşık 40 gün süren bir gol suskunluğunun ardından yeniden gol defterine yazdırdı.

Hilal, bugün cumartesi günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kingdom Arena Stadı'nda, Suudi Roshn Ligi'nin sekizinci haftasında ezeli rakibi Ittihad'ı ağırladı.

Summerville, karşılaşmanın 64. dakikasında Hilal'in üçüncü golünü kaydetti. Muhteşem bir bireysel beceriyle birden fazla oyuncuyu geçtikten sonra topu Sırp kaleci Predrag Rajković'in solundan ağlara gönderdi.

Böylece Hollandalı kanat oyuncusu, geleneksel rakip Ahli'ye karşı oynanan diğer El Clasico'daki son golünden bu yana geçen yaklaşık 40 günlük suskunluğun ardından Hilal formasıyla yeniden gol sevinci yaşadı.

Summerville, geçtiğimiz 1 Eylül'de, Roshn Ligi'nin üçüncü haftasında Hilal'i Ahli karşısında 3-0'lık net bir galibiyete taşıdığı El Clasico'da bir gol kaydetmişti.

O tarihten bu yana eski West Ham United oyuncusu, "Lider" ile 3'ü Suudi Roshn Ligi'nde ve biri AFC Elit Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere 4 maçta forma giydi, ancak bu süreçte herhangi bir gol kaydetmeyi başaramadı.

Genel olarak bu gol, Summerville'in geçtiğimiz yaz transfer döneminde West Ham United'dan Hilal'e transfer olmasından bu yana bu takımla attığı üçüncü gol oldu; bunun yanı sıra 3 gole de asist yaptı.