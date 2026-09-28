Portekiz'in "Record" gazetesinin genel müdürü Pedro Sousa, Cristiano Ronaldo ile Portekiz Milli Takımı teknik direktörü Jorge Jesus arasında yaşanan krizin perde arkasındaki çarpıcı ayrıntıları, geçen maçta Norveç karşısında oyuncunun yedek kulübesine çekilmesinin ardından açıkladı.

Ronaldo, Portekiz'in UEFA Uluslar Ligi'nde Norveç'i 2-1 mağlup ettiği maçı yedek kulübesinden izledi; bu, Galler karşısında 65 dakika sahada kalmasından sadece birkaç gün sonra gerçekleşti.

Sousa, Nassr'ın kaptanının, teknik direktörün milli takımın başına geçme sorumluluğunu üstlenmesini sağlamak için büyük çaba harcadığını, ancak işlerin daha önce iki tarafın üzerinde anlaştığından farklı bir şekilde değiştiğini vurguladı.

Sousa, Ronaldo ile Jesus'un milli takım kadrosu açıklanmadan önce, geçen ağustos ayında karşılıklı bir mutabakata vardıklarını; bu mutabakatın, Portekizli yıldızın önümüzdeki dönemdeki katılımının düzenlenmesini ve tüm maçlarda ona güvenilmemesini öngördüğünü, oyuncunun durumunu ve milli takım geleceğini gözeten bir anlaşma çerçevesinde olduğunu belirtti.

Sousa'nın Portekiz'in "Now Canal" ağına yaptığı açıklamalara göre, anlaşma resmi olarak duyurulan bir plan değil, Ronaldo'nun katılacağı maçlar konusunda iki taraf arasındaki bir mutabakattı; buna göre, o dönemde belirli dört maçta oynaması konusunda anlaştılar, ardından durumu yeniden değerlendirerek önümüzdeki kasım ayında milli takıma dönme ihtimalini belirleyeceklerdi.

Ancak Sousa, Jesus'un olayları önceden anlaşılandan farklı bir şekilde ele almaya başladığına dikkat çekti; teknik direktörün bu değişikliğin nedenlerini açıklaması gerektiğini, özellikle milli takım kadrosu açıklanmadan önce Ronaldo ile arasındaki mutabakatın niteliğinden söz etmek istiyorsa, üzerinde anlaşılan ile gerçekte olan arasında bir fark bulunduğuna işaret ederek belirtti.

Sousa, Jesus'un Ronaldo'ya 30 dakika oynama fırsatı vereceğine söz verdiğini, ancak bu sözü tutmadığını; bunun da iki taraf arasındaki anlaşmanın nasıl yönetildiği konusunda soru işaretleri doğurduğunu, özellikle de kendi anlatımına göre oyuncunun teknik direktörün Portekiz Milli Takımı'ndaki mevcut görevine ulaşmasına destek verdiğini ekledi.

Sousa, Ronaldo ile Jesus arasındaki mutabakatın, oyuncunun katılacağı belirli sayıda maçın belirlenmesine dayandığını ve kasım kampına ilişkin durumunun daha sonraya ertelendiğini vurguladı; olanların iki tarafın ağustos ayında ortaya koyduğu tasavvurla uyuşmadığını ve anlaşmanın bu şekilde değiştirilmesinin pek hoş bir durum gibi görünmediğini belirtti.

Belirtmek gerekir ki Ronaldo, bitiş düdüğünün ardından sahada kalmayı reddederek doğrudan soyunma odasına yöneldi; bu sırada milli takımın tüm üyeleri ve oyuncuları taraftarları selamlamak için bekliyordu.