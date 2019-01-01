Agüero: Canımızı yakabilecek tek takım Liverpool

Manchester City'nin golcü futbolcusu Sergio Agüero, Liverpool'un şampiyonluk yarışındaki en önemli rakipleri olduğunun altını çizdi.

Premier Lig'in 12. haftasında deplasmanına konuk olacak 'de Arjantinli yıldız Sergio Agüero açıklamalarda bulundu.

France Football'a verdiği röportajda yalnızca maçını derbi olarak gördüklerini belirten Agüero, bu sezon Manchester City için en zorlu rakibin Liverpool olduğunu ifade etti.

"Liverpool maçı televizyon için bir Clasico derbisi olabilir ama bizim için derbi, Manchester United maçıdır."

"Buraya ilk geldiğimde şampiyonluk için United ile mücadele ediyorduk. Sonra ile yarıştık. Fakat son 4 sezonda Liverpool çok güçlü bir takım oldu. Şimdi Premier Lig'i kazanmak için onlarla yarışıyoruz. Ligde canımızı yakabilecek tek takım onlar."

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"Geçtiğimiz sezon şampiyon olamadılar. Bu yüzden çok motiveler. Bu yıl bizim önümüze geçtiğier ve sonuna kadar da bu yarışı sürdürmeye çalışacaklar."

Anfield Road deplasmanının zorlu geçeceğini dile getiren Agüero, "Kazanmanın bir hayli zor olduğu bir deplasmana gittiğimizi biliyoruz. Ama yine dekazanmaya çalışacağız çünkü orada kazanmayalı epey oldu. Şampiyonluk için kilit bir maç olacak" ifadelerine yer verdi.