Real Sociedad'ın kanat oyuncusu Ander Barrenetxea, Rayo Vallecano ile oynanan maçta uyluğunda ağrı hissetmesi nedeniyle sahayı terk etmek zorunda kaldı; bu durum, İspanya Milli Takımı ile oynayacağı maçlardaki katılımını şüpheye düşürdü.

Sport gazetesi, Barrenetxea'nın uyluğunda hissettiği ağrı nedeniyle 70. dakikada sahadan çıkmak zorunda kalmasının ardından endişe yarattığını aktardı.

İspanyol kanat oyuncusu, rakipten herhangi bir baskı olmadan koşarken sorunu hissetti; derhal elini sakatlanan bölgeye götürdü ve oyuna devam edemeyeceğini anladı.

En endişe verici görüntü ise sahadan çıktığı anda ortaya çıktı; Barrenetxea, kenar çizgisinde kendisini teselli etmeye çalışan Real Sociedad'ın sağlık ekibi üyeleri eşliğinde ağlayarak sahadan ayrıldı.

Yerine Oyarzabal girdi; Barrenetxea ise sakatlığın ciddiyetini belirleyecek tıbbi tetkiklerden geçmeyi bekliyor. Olası sakatlık dönemi, 24 yaşındaki Barrenetxea açısından son derece kötü bir zamanlamada geldi.

İspanya Milli Takımı'nın teknik direktörü Luis de la Fuente, UEFA Uluslar Ligi'nde Çekya ve İngiltere'ye karşı oynanacak önümüzdeki iki maç için Barrenetxea'yı kadroya dahil etmişti.

Barrenetxea'nın yarın pazartesi günü İspanya Milli Takımı kampına katılması planlanıyordu, ancak tıbbi teşhis belli olana kadar katılımı artık şüpheli hale geldi.

Real Sociedad teknik direktörü Sergio Francisco Matarazzo üzüntüsünü dile getirerek şunları söyledi: "Büyük bir talihsizlik yaşadı. Barrenetxea iyi bir dönemden geçiyor. Sakatlandı, ancak sakatlığının niteliğini henüz bilmiyoruz."

Talihsizlik, Barrenetxea'nın yolunu bir kez daha kesti. Real Sociedad'lı oyuncu geçen sezon büyük bir aksilik yaşamış; mayıs ayının ortasında Montilivi Stadı'nda oynanan Girona maçında yaşadığı addüktör kası sakatlığı, onu Dünya Kupası'na katılma fırsatından mahrum bırakmıştı.

Barrenetxea o dönemde De la Fuente'nin belirlediği ön listede yer alıyordu ve kesin kadroda bulunma şansı vardı; özellikle kanat mevkilerindeki diğer oyuncuların yaşadığı fiziksel sorunlar göz önüne alındığında. Ancak o sakatlık sonunda uluslararası turnuvaya katılma fırsatının kaybolmasına yol açtı.

Şimdi ise takımdaki yerini ve önemini yeniden kazanıp İspanya Milli Takımı'nın hesaplarına geri döndükten sonra, onu kadrodan uzaklaştırma tehdidi taşıyan yeni bir fiziksel sorun ortaya çıktı.

Rayo Vallecano maçında Barrenetxea sonuca doğrudan katkı sağlamış, takımının 1. dakikada Oyarzabal'ın kaydettiği öne geçiş golünün asistini yapmıştı.

Real Sociedad, oyuncunun yaşadığı ağrıların ciddiyetini en kısa sürede öğrenerek sakatlık süresini belirlemeyi beklerken, İspanya Milli Takımı da kadrosuna çağırdığı kanat oyuncularından birinin durumundaki gelişmeleri takip ediyor.