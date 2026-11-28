Agit Kabayel, Dünya Boks Konseyi (WBC) Dünya Ağır Sıklet Şampiyonluğu unvanını ilk kez bu cumartesi, yenilgisiz rakibi Nelson Hysa'ya karşı savunacak.

DAZN, Almanya'nın Düsseldorf kentinde düzenlenecek Kabayel - Hysa boks gecesinin dünya çapındaki yayın haklarına sahip. Organizasyonun ortak organizatörleri Frank Warren'ın Queensberry Promotions şirketi ile Spencer Brown'ın Gold Star Promotions şirketi.

Ana kartın Orta Avrupa saatiyle 19.00'da başlaması, ana maç için boksörlerin ise yerel saatle 23.00'te ringe çıkması bekleniyor.

Kabayel - Hysa maçı ne zaman? Tarih, saatler ve canlı yayın

Tarih 28 Kasım 2026 Cumartesi Ana kartın başlangıç saati 19.00 CET / 18.00 GMT / 13.00 EST / 11.00 PST Kabayel ve Hysa'nın tahmini ringe çıkış saati 23.00 CET / 22.00 GMT / 17.00 EST / 14.00 PST Salon Merkur Spiel-Arena, Düsseldorf, Almanya Canlı yayın DAZN (dünya çapında)

Kabayel - Hysa maçına bakış

Agit Kabayel, WBC Dünya Ağır Sıklet Şampiyonluğu unvanını 28 Kasım 2026 Cumartesi günü Almanya'nın Düsseldorf kentindeki Merkur Spiel-Arena'da Nelson Hysa'ya karşı savunacak.

Bu, Ukraynalı ağır sıklet birleşik dünya şampiyonu Oleksandr Usyk'in WBA, WBC ve IBF dünya şampiyonluğu unvanlarını bırakma kararının ardından haziran ayında WBC Dünya Ağır Sıklet Şampiyonu ilan edilen Kabayel'in ilk unvan savunması olacak.

Kabayel böylece, efsanevi Max Schmeling'in 1932'de elde ettiği şampiyonluktan bu yana ağır sıklette dünya boks şampiyonu olan ilk Alman ve Kürt kökenli ilk dünya boks şampiyonu oldu.

Kabayel, Şubat 2025'te Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde Çinli Zhilei Zhang'ı yenerek boşta bulunan WBC Geçici Dünya Ağır Sıklet Şampiyonluğu unvanını kazandı. Ocak ayında da Almanya'nın Oberhausen kentinde Polonyalı boksör Damian Knyba'ya karşı bu unvanı bir kez savundu.

Alman boksör, 19'u nakavtla olmak üzere 27 galibiyet ve sıfır yenilgilik bir rekora sahip. Derek Chisora, Kevin Johnson ve Frank Sanchez karşısında da önemli galibiyetler elde etti.

Arnavutluklu Nelson Hysa da Bundesliga kulübü Fortuna Düsseldorf'un stadına yenilgisiz geliyor. Hysa'nın 23'ü nakavtla olmak üzere 25 galibiyet ve sıfır yenilgilik bir rekoru var.

Hysa son maçına ağustos ayında çıktı. İngiltere'nin Londra kentindeki O2 Arena'da düzenlenen Moses Itauma - Filip Hrgovic maçının alt kartında Thomas Narmo'yu ikinci rauntta nakavt ederek WBO Küresel Ağır Sıklet Şampiyonluğu unvanını korudu. Arnavutluk'un ilk ağır sıklet dünya boks şampiyonu olmayı hedefliyor.

Kabayel - Hysa gecesinin alt kartı

Almanya'nın Düsseldorf kentindeki Merkur Spiel-Arena'da düzenlenecek Agit Kabayel - Nelson Hysa gecesinin ana kartında çok sayıda maç yapılacak.

Britanyalı Aloys Youmbi Jr'ın yarı ağır sıklette Kazak-Alman boksör Artur Mann ile karşılaşması bekleniyor. Sırbistanlı Gleb Bakshiw ise orta sıklette Almanyalı Serhat Parlak ile mücadele edecek.

Ağır sıklette de Almanyalı Granit Shala ile İzlandalı Kolbeinn Kristinsson karşı karşıya gelecek.