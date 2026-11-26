AFC Şampiyonlar Ligi 2'de Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Al Jazira ile İran ekibi Gol Gohar arasındaki maçta tuhaf bir olay yaşandı. İranlı ekibin teknik direktörü Mehdi Rahmati'nin hakemin "sarhoş" olduğunu öne sürdüğü suçlamaların ardından Suriyeli hakem Hanna Hattab devre arasında değiştirildi.

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37 yaşındaki Hattab, Anderson Talisca'nın golüyle Al Jazira'nın 1-0 kazandığı maçın ilk yarısını yönetti ve bu sürede 7 sarı kart gösterdi. Ardından verdiği bir karar büyük tartışma yarattı: Kaleci Ersin Destanoğlu'na gösterdiği sarı kart oyuncuları, iki takımın teknik ekiplerini ve taraftarları şaşırttı, hakem daha sonra bu karttan geri döndü.

İngiliz gazetesi The Sun'ın haberine göre televizyon görüntüleri, Gol Gohar teknik direktörü Mehdi Rahmati'nin ilk yarıdaki kararlara itiraz ederken hakemin yüzüne "Sarhoş" diye bağırdığını gösterdi.

İkinci yarı başladığında Hattab sahaya dönmedi ve maçı onun yerine dördüncü hakem yönetti.

Gol Gohar teknik direktörü tavrını açıkladı

Maçın ardından Rahmati, hakemin görüntüsünü eleştirerek şunları söyledi: "Al Jazira maçını yöneten hakem normal bir durumda değildi, Al Jazira'nın oyuncuları bile bize aynı şeyi söyledi."

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Rahmati şöyle devam etti: "Kulüp, maç yetkililerini derhal bilgilendirdi ve durum bu şekilde sürerse oynamayacağımız konusunda uyarıda bulunduk."

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Sarhoşluğu yalanlayan ve tıbbi bir nedeni ortaya koyan açıklama

Öte yandan Ummanlı gazeteci Issa Said, Hattab'ın sarhoş göründüğüne dair iddiaları yalanlayarak yaşananların kan şekerinin düşmesiyle ilgili olabileceğini belirtti.

Said, X hesabından şu paylaşımı yaptı: "Hattab'ın yaşadıkları, kan şekerinin düşmesinin sonucuydu ve bu durum konsantrasyonunu ve bilincini kaybetmesine neden oldu."

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Said ayrıca hakemin maçın ardından tıbbi kontrolden geçtiğini ekledi ve iddia edilenin aksine sarhoş olmadığını vurguladı.

Hattab resmi bir açıklamayla yanıt verdi

Suriyeli hakem de olayla ilgili Facebook hesabından bir paylaşım yaparak tüm ayrıntıları ve koşulları açıklayacağı bir bildiri yayımlamadan önce Suriye Futbol Federasyonu'nun resmi tutumunu beklediğini, ayrıca yurt içinde ve yurt dışında kendisinden sorumlu birimlerle iletişime geçeceğini belirtti.

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Hattab şunları söyledi: "Suriye Arap Futbol Federasyonu'nun resmi iletişimini ve resmi tutumunu bekleyeceğim. Ayrıca yurt içinde ve yurt dışında benden sorumlu kişi ve kurumlarla iletişime geçeceğim. Ardından federasyonumu ve ülkemi temsil ettiğim AFC Şampiyonlar Ligi 2 maçında yaşananlara dair tüm ayrıntıları ve gerçekleri tam bir şeffaflık ve açıklıkla ortaya koyacağım resmi bir açıklama yapacağım."

Hakem, özel hayatına müdahale edilmesini ve karalanmayı reddettiğinin altını çizerek şöyle ekledi: "Aile ve kişisel hayat başkalarının sorumluluğu değildir ve sizin elinizde bir oyuncak değildir. Din, akıl ve ahlak, insanların özel hayatına saldırılmasını ya da onların karalanmasını kabul etmez."

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Hattab mesajını şu sözlerle bitirdi: "İyisiyle kötüsüyle herkese teşekkürler."