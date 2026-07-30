Ittihad, yeni futbol sezonu 2026-2027 hazırlıkları kapsamında İspanya'nın Marbella kentindeki dış kampını mümkün olan en kötü şekilde tamamladı.

Ittihad, bugün perşembe günü, Marbella kampındaki son hazırlık maçlarında İspanyol ekipleri Real Mallorca ve Malaga'ya karşı iki hazırlık maçı oynadı; ardından yeni sezona hazırlanmak üzere Cidde'ye dönecek.

Ittihad'ın teknik direktörü Alman Jens Wissing, bugün perşembe sabahı Real Mallorca'ya karşı oynanan ilk maça yedek oyuncularla çıktı ve maç 4-2'lik yenilgiyle sona erdi.

Genç Arjantinli Mateo Burel, Ittihad'ın ilk golünü 15. dakikada kaydederken, ikinci gol 75. dakikada Adnan el-Bişri'den geldi.

Malaga'ya karşı oynanan ikinci maç ise daha iyi geçti; Alman teknik direktör bu maçta ağırlıklı olarak asıl kadro oyuncularına güvendi.

Skoru açan taraf Ittihad oldu; Hollandalı kanat oyuncusu Steven Bergwijn maçın 4. dakikasında golü kaydetti, ardından Nijeryalı George Ilenikhena 33. dakikada ikinci golü ekledi.

İlk yarı Ittihad'ın 2-0'lık üstünlüğüyle sona ermesine rağmen, Malaga ikinci yarıda geri döndü ve maçın 54 ile 58. dakikalarında oyuncuları Adrian Ninyo ve Joaquin Munoz aracılığıyla iki gol kaydetti.

Böylece Ittihad dış kampını, Güney Afrika ekibi Orlando Pirates karşısında 3-2 ve İspanyol ekibi Las Palmas karşısında 2-1'lik iki galibiyetle, ardından Real Mallorca'ya 4-2 mağlubiyet ve Malaga ile 2-2 beraberlikle tamamlamış oldu.

"Kaplanlar" önümüzdeki birkaç saat içinde, yeni sezon hazırlıklarının üçüncü ve son aşamasını gerçekleştirmek üzere Cidde'ye dönecek.

Suudi ekibinin yeni sezondaki ilk resmi maçı, önümüzdeki 11 Ağustos'ta AFC Elit Şampiyonlar Ligi play-off turunda BAE ekibi el-Cezire karşısında olacak.