Barcelona sportif yönetimi, teknik direktör Hans Flick'in elindeki seçenekleri kısıtlayan ve as oyuncuların yaşadığı fiziksel sorunlar nedeniyle iki savunma oyuncusu transfer etme olasılığını değerlendiriyor.

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Haberi duyuran Sport gazetesine göre Flick, Barça'nın sportif yönetimine ara transfer döneminde iki transfer yapılarak savunma hattının güçlendirilmesi gerektiğini iletti.

Flick, bir stoper ve bir sol bek transfer etmek istiyor. Ancak ikinci transfer, nihayetinde Alejandro Balde'nin takımdan ayrılmasına bağlı olacak.

Katalan ekibi, 12 haftada 11 galibiyet alarak 33 puanla La Liga'nın zirvesinde yer alıyor ve Real Madrid'in 3, Atlético Madrid'in ise 5 puan önünde bulunuyor.

Ancak sezon bazı ağır darbelere de sahne oldu. Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nde Fransa'da Paris Saint-Germain'e 2-4 kaybederken Camp Nou'da oynanan El Clasico'da da 1-2 mağlup oldu.

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Katalan ekibi bunun ardından Deportivo Alavés ve Aston Villa'yı farklı geçerek yeniden galibiyet serisine döndü, Metropolitano'da da Atlético Madrid'i 2-1 yendi.

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Asıl sorun ise sakatlıkların üst üste gelmesi. Andreas Christensen kas sakatlığı nedeniyle haftalardır forma giyemiyor. Sürekli tekrarlayan sakatlıkları, oyuncunun beklenen güvenceyi verip veremeyeceğini de soru işareti haline getirdi ve bu durum onu Flick için kalıcı bir endişe kaynağına dönüştürüyor.

Eric García ve Jules Koundé de bir süre sağlık ekibinde tedavi gördü. Bek pozisyonunda kendine yer edinmeyi başaran genç oyuncu Xavi Espart ise El Clasico'da ayak bileğinden sakatlandı ve önümüzdeki aralık ayının ortasından önce sahalara dönemeyecek.

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Tüm bu gelişmeler, Hans Flick'i esas olarak Pau Cubarsí, Gerard Martín ve João Cancelo'dan oluşan son derece kısıtlı savunma seçenekleriyle baş başa bıraktı.

Bu tablo karşısında Alman teknik adam, deneyimli ve güçlü bir karaktere sahip bir stoperin yanı sıra güvenilebilecek bir sol bek transfer etmek istiyor.

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Sol bek transferi Alejandro Balde'nin durumuna bağlı. Kulübün altyapısından yetişen oyuncu, bu sezonki ilk 16 resmi maçta yalnızca yaklaşık 125 dakika süre aldı ve takımdaki geleceği belirsiz hale geldi.

Oyuncunun önümüzdeki ocak ayında ayrılması, maaş tavanında alan açmanın yanı sıra yerine transfer edilecek isim için kadroda da bir yer boşaltacak.

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Kulübün sportif direktörü Deco, geçen çarşamba günü Barcelona'nın ocak ayındaki ara transfer döneminde bir savunma oyuncusu transferine açık olduğunu kabul etti.

Deco, daha önce savunma hattının durumunu savunarak bu bölgede yeterli seçenek bulunduğunu vurgulamış olsa da sakatlıkların üst üste gelmesinin olağan dışı bir durum olduğunu kabul etti.

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Deco ayrıca, oyuncunun kendisi ayrılmak istemediği sürece kulübün Balde'yi satmayı amaçlamadığını da vurguladı.

Finansal fair play kuralları, bu transferlerin önündeki en büyük engel olmayı sürdürüyor. Balde'nin olası satışı ya da Liverpool'un Ronald Araújo için satın alma opsiyonunu kullanması, bu hamleler için gereken finansmanın sağlanmasına yardımcı olabilir.