Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'nin oyuncusu Salih Abu Şamat, sakatlığı nedeniyle geleneksel komşu ve ezeli rakip Al Ittihad'a karşı oynanacak Cidde derbisinde forma giyememe ihtimali karşısında zor günler geçiriyor.

Abu Şamat, geçtiğimiz dönemde omzundan sakatlandı. Bu sakatlık, Suudi Roshn Ligi'nde Al Feyha, Al Khaleej ve Al Shabab maçlarında, AFC Şampiyonlar Ligi Elit'te ise Katar ekipleri Al Gharafa ve Al Sadd karşılaşmalarında forma giyememesine yol açtı.

Suudi "Al Riyadiyah" gazetesi, Abu Şamat'ın takımla birlikte yapılan antrenmanlara dönmeden önce iki ila üç hafta sürecek bir tedavi dönemine hâlâ ihtiyacı olduğunu belirtti.

3 hafta boyunca forma giyememesi durumunda, Roshn Ligi'ndeki Al Faisaly ve AFC Şampiyonlar Ligi Elit'teki Katar ekibi Al Shamal maçlarının yanı sıra Al Ittihad'a karşı oynanacak derbi maçında da sahada olamayacak.

Al Ahli, Roshn Ligi'nin on beşinci haftasında, bu ayın 26 Kasım'ında Cidde'deki Al Inmaa Stadı'nda Al Ittihad'a konuk olacak.

Salih Abu Şamat'ın bu sezonun başından bu yana Al Ahli ile 12 maça çıktığı, bu maçlarda bir gol kaydettiği ve bir de asist yaptığı hatırlatılıyor.