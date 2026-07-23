Ağır darbe: Ciddi sakatlık Mitrovic'i sahalardan 3 ay uzaklaştırıyor

Katar ekibi El Rayyan'ın teknik heyeti, bugün perşembe günü, yeni sezon hazırlıklarının başında Sırp forveti Aleksandar Mitroviç'in sakatlandığının açıklanmasının ardından ağır bir darbe aldı.

Kulüp yaptığı resmi açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Oyuncumuz Aleksandar Mitroviç, takım antrenmanları sırasında yaşanan sert bir çarpışma sonucu sol bacağının yan bağında sakatlık yaşadı."

El Rayyan, tıbbi tetkiklerin Sırp forvetin sahalardan iki ile üç ay arasında uzak kalması gerektiğini ortaya koyduğunu, oyuncunun tam olarak iyileşmesini ve hızlı bir şekilde geri dönmesini sağlamak amacıyla halihazırda teknik ve tıbbi heyetin gözetiminde kapsamlı bir tedavi ve rehabilitasyon programına tabi tutulduğunu açıkladı.

31 yaşındaki Mitroviç, Eylül 2025'te Suudi Arabistan ekibi El Hilal'den El Rayyan'a katılmış ve takımla çıktığı 14 maçta 7 gol atıp 4 asist yapmıştı.

Sırp forvet, El Hilal ile 79 maçta 68 gol atıp 15 asist yaptığı dolu dolu bir geçmişin ardından ve öncesinde İngiliz ekibi Fulham ile 206 maçta 111 gol kaydettiği dikkat çekici tecrübesiyle, Katar futbol tarihinin en önemli transferlerinden biri olarak kabul ediliyor.

El Rayyan'ın yeni teknik direktörü Luca Katani yönetiminde halihazırda İspanya'da hazırlık kampında bulunduğu ve bu kampta İngiliz ekibi Rochdale ile oynadığı hazırlık maçında 3-3 berabere kaldığı belirtiliyor.