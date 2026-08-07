Arsenal'in oyuncularından biri, İngiltere'de yeni sezonun başlamasına birkaç gün kala şok bir sakatlık yaşadı.

Arsenal orta saha oyuncusu Louis Copley, A takımın Real Betis'e karşı oynadığı hazırlık maçında ön çapraz bağlarında kopma yaşadığını doğruladı. Bu durum, genç oyuncuya yeni sezon başlamadan önce ağır bir darbe indirdi.

Esasen orta saha mevkisinde görev yapan Copley, Real Betis karşısında sağ bek mevkisinde sahaya çıktı. İkinci yarının başında oyuna dahil olan oyuncu, sadece 10 dakika geçtikten sonra sahayı terk etmek zorunda kaldı ve yerini Theo Julien aldı.

Sakatlığın, daha fazla forma şansı arayan Copley'yi önümüzdeki dönemde kiralık olarak ayrılmaktan mahrum bırakması bekleniyor.

Oyuncu, Instagram hesabından şu paylaşımı yaptı: "Şu an hissettiklerimi anlatabilecek hiçbir kelime yok. Çocukluğumdan beri taraftarı olarak büyüdüğüm kulübün yeni sezon hazırlık döneminde takımla ilk kez sahaya çıkmaktan, ön çapraz bağlarımda kopma olduğunu öğrenmeye..."

Şunları ekledi: "Önümdeki yol kolay olmayacak, ancak daha güçlü ve daha iyi bir şekilde geri dönmek için elimden gelen her şeyi yapacağım."

Copley, Arsenal'in yeni sezon hazırlık dönemindeki ilk resmi hazırlık maçını Girona karşısında oynamış, sağ bek mevkisinde forma giymiş ve dikkat çeken bazı hücum katkıları sunmuştu.

19 yaşındaki oyuncu, geçen sezonun ikinci yarısını Crawley Town'a kiralık olarak geçirmiş, ayrıca daha önce Arsenal A takımının Club Brugge maçında yedek kulübesinde yer almıştı.

Copley, Arsenal'in 21 yaş altı takımının en önemli oyuncularından biri olarak kabul ediliyor ve bu yaş kategorisinde birçok kez kaptanlık pazubandını taşıdı.



