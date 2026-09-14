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Al Hilal v Al Shabab - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Çeviri:

Ağır cezalar sorumluları bekliyor: Hilal-Teavun maçındaki olayların ardından acil resmi hamle

R. Neves
Al Hilal
Premier Lig
Al-Taawoun - Al Hilal
Al-Taawoun
Portekiz
Suudi Arabistan

Al-Taawoun'un Ruben Neves'e yönelik hakaret içeren tezahüratları krizinin tüm hikâyesi

Teavon tribünlerinden Portekizli Ruben Neves'e yönelik tezahüratlar sessizce geçiştirilmedi. Kırmızı çizgilerin aşılmasına kesin bir reddi yansıtan kararlı bir tutumla Suudi Arabistan Futbol Federasyonu ve Suudi Profesyonel Ligi Birliği, Teavon ile Hilal arasında Profesyonel Lig'de oynanan maçta yaşananları "kabul edilemez uygulamalar" olarak nitelendirerek şiddetle kınadıklarını açıkladı.

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Federasyon ve Birlik ortak açıklamalarında, kişisel trajedilerin hakaret veya provokasyon amacıyla kullanılmasının Suudi futbolunda yeri olmayan reddedilmiş bir davranış olduğunu vurguladı ve bu tür davranışların Suudi futbolunun değerleri ile rekabetin dayandığı sportif ruhla tamamen bağdaşmadığının altını çizdi.

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Suudi Federasyonu, ilgili komitelerin bu uygulamaları meydana geldiği andan itibaren tespit ettiğini ve onaylı mevzuat ile yönetmelikler uyarınca gerekli yasal işlemleri fiilen başlattığını, kararların tamamlanır tamamlanmaz açıklanacağını belirtti.

Teavon Kulübü, Futbol Federasyonu'ndan bir adım önce hareket etmiş ve resmi bir açıklamada hakaret içeren tezahüratları kınayarak kesin bir dille reddetmişti. Kulüp, sportif tezahüratın sınırlarını aşan her türlü tezahürat veya uygulamanın "Teavon taraftarlarına atfedilemeyecek bireysel davranışlar" olduğunu vurgulayarak, kulübünün arkasında sportif ve sorumluluk sahibi bir ruhla durma bilinci ve geçmişiyle gurur duyduğu taraftarlarını övdü. Aynı zamanda kaynağı veya hedefi kim olursa olsun her türlü hakareti reddettiğini vurguladı.

Teavon'un bu hamlesi, Hilal Kulübü Şirketi'nin, iki takım arasındaki son karşılaşmada Teavon taraftarlarının bir bölümünden Portekizli orta saha oyuncusu Ruben Neves'e yönelik ortaya çıkan ve "hakaret içeren, reddedilmiş toplu tezahüratlar" olarak nitelendirdiği duruma ilişkin Suudi Federasyonu'na resmi bir şikâyette bulunmasının ardından geldi.

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Kendi cephesinden Suudi "Şarku'l Avsat" gazetesi, Suudi Federasyonu'ndaki Disiplin ve Etik Komitesi'nin pazar sabahı Teavon tribünlerinden Hilal oyuncusuna yönelik hakaret içeren tezahürat ve ifadelere ilişkin resmi olarak soruşturma başlattığını, resmi kararını ise önümüzdeki birkaç gün içinde alarak cezaları açıklayacağını ortaya koydu.

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