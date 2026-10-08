Suudi Arabistan ekibi Hilal, Hollandalı kanat oyuncusu Crysencio Summerville'e ağır bir ceza verdi; geçen ay yarattığı krizden dolayı oyuncunun aylık maaşının yarısını kesmeye karar verdi.

Asya Futbol Konfederasyonu bugün perşembe günü, Katar ekibi El-Garafa ile oynanan Asya Şampiyonlar Ligi Elit maçında kötü davranış nedeniyle doğrudan kırmızı kart görmesinin ardından Summerville'e 3 maç men ve 2000 dolar para cezası verme kararı almıştı.

Suudi gazeteci Abdurrahman Abaud, Asya Konfederasyonu'nun verdiği cezanın ardından Hilal kulübünün iç yönetmeliğini Summerville üzerinde uygulayarak aylık maaşının yarısını keseceğini söyledi.

Abaud önceki açıklamalarında, Hilal'in Hollandalı kanat oyuncusunun gördüğü kırmızı karttaki rolünü öğrenmek için hem El-Garafa maçının hakem raporunu hem de Asya Konfederasyonu'nun kararını beklediğini doğrulamıştı.

Hilal, geçen ayın ortasında Mamlaka Arena'da oynanan maçta El-Garafa'yı 2-1 mağlup etmişti; müsabaka, Asya Şampiyonlar Ligi Elit turnuvasının lig aşamasının ilk haftasında gerçekleşmişti.

Maçta Summerville, 33. dakikada El-Garafa orta saha oyuncusu Cezayirli İsmail Bennacer ile girdiği arbede nedeniyle doğrudan kırmızı kart gördü; Bennacer de kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Suudi gazeteciye göre Hilal, iki yıl önce Nasr'a karşı oynanan Kutsal Toprakların Hizmetkârı Kupası final maçında kırmızı kart gören Senegalli savunma oyuncusu Kalidou Koulibaly'ye de benzer bir ceza vermişti.

Hatırlatmak gerekirse, Summerville, takımın Asya turnuvasındaki lig aşamasının yarısına kadar Hilal'de forma giyemeyecek; Katar ekipleri Sadd ve Şamal ile Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Şabab El-Ahli karşısında sahada olamayacak.

Hilal, Asya turnuvasının Batı grubunda 3 puanla, averajla Birleşik Arap Emirlikleri ekibi El-Ain ve İran ekibi İstiklal Tahran'ın gerisinde üçüncü sırada yer alıyor.