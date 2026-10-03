Son saatlerde İtalyanlar karşısında Fransızların şansı yaver gitmedi; A Milli Takım dün akşam Cuma günü "Stade de France" sahasında 1-1 berabere kalırken, 20 yaş altı takımı bugün Cumartesi günü İtalya karşısında ağır bir sonuçla 3-0 mağlup oldu.

Daha önce Almanya'ya (1-0) ve İngiltere'ye (2-1) mağlup olan teknik direktör Bernard Diomède'in öğrencileri, üst üste üç yenilgiyle İspanya'nın La Nucia bölgesinden ayrılıyor.

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Marsilya'nın genç kanat oyuncusu Tajeddine Mamadi (19 yaşında), ilk yarının bitimine az bir süre kala kullandığı penaltıyı kaçırdı; İtalya kalecisi topu çıkardı. Söz konusu bilgiyi Fransız "L'Équipe" gazetesi aktardı.

İtalyan Emanuele Raou, bundan on beş dakika önce kullandığı penaltıyı gole çevirmeyi başarmış ve 31. dakikada skoru açmıştı; ardından Mattia Mosconi 59. dakikada ikinci golü eklemiş, Giacomo De Pieri ise uzatma dakikalarında üçlüğü tamamlamıştı.

Fransa dün Bayern Münih yıldızı Michael Olise'nin 55. dakikada attığı sert bir şutla öne geçmiş, ardından İtalya, orta saha oyuncusu Lucas Da Cunha'nın topu elinde tutmadaki hatasının ardından, Inter Milan savunmacısı Alessandro Bastoni'yle 68. dakikada beraberliği sağlamıştı.

Bu beraberlikle Fransa'nın puanı 7'ye yükselerek birinci grubun lideri konumuna geldi; 6 puanlı Belçika ikinci, 4 puanlı İtalya üçüncü sırada yer alırken, Türkiye puansız olarak son sırada bulunuyor.



