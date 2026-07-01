Ağır bir darbe… Senegalli yıldız, Belçika maçı için resmi olarak kadro dışı kaldı

Senegal milli takımı, bu akşam Çarşamba günü 2026 Dünya Kupası'nın 32'li turunda Belçika ile oynayacağı maçtan birkaç saat önce ağır bir darbe aldı.

Senegal Milli Takımı Teknik Direktörü Pape Thiaw, 2026 Dünya Kupası'nda Belçika ile oynayacakları 32'li tur maçı öncesinde bir basın toplantısı düzenledi.

“Teranga Aslanları”nın teknik direktörü, sol dizinden sakatlanan kaleci Édouard Mendy’nin durumuna değindi.

Teknik direktör, basına yaptığı açıklamada Mendy’nin maçta forma giyemeyeceğini doğruladı.

Thiao, “Édouard Mendy bizimle olmayacak. Oynamaya hazır olmasa bile kadroda yer alacak. Kazanırsak, turnuvanın geri kalanında bize katılmasını umuyoruz. Mori (Diao), Irak karşısında mükemmel bir maç çıkardı ve kalesini gole kapattı” dedi.

Teknik direktör sözlerine şöyle devam etti: “Umarız bugün Çarşamba günü de aynısı tekrarlanır.”

Suudi Arabistan'ın Al-Ahli takımında forma giyen kaleci Mendy, Senegal-Norveç maçı sırasında sakatlanmış ve 63. dakikada sahayı terk etmişti. Onun yerine takım arkadaşı Mori Diao oyuna girmişti.