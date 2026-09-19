Barcelona, Danimarkalı savunmacısı Andreas Christensen'in Sevilla karşılaşmasında sakatlanmasıyla yeni bir darbe aldı. Oyuncu, Endülüs ekibinin forveti Rubi Or ile girdiği mücadelenin ardından 58. dakikada "Ramon Sanchez Pizjuan" sahasını terk etmek zorunda kaldı.

Çarpışmanın ardından Christensen sağlık ekibinin müdahalesini istedi, sonrasında oyundan alınmasına karar verildi ve maçı tamamlayamadı.

Savunmacı sahayı büyük bir üzüntü içinde terk etti, ardından açık bir hayal kırıklığı ve keder işaretleriyle yedek kulübesine oturdu.

Christensen'in, sakatlığın niteliğini ve ciddiyet derecesini belirlemek amacıyla önümüzdeki saatlerde tıbbi tetkiklerden geçmesi bekleniyor; zira henüz nihai teşhis açıklanmadı.

Sakatlık, geçmiş sezonlarda sakatlıklar nedeniyle uzun süreler sahalardan uzak kalan Danimarkalı savunmacı için zorlu bir dönemde geldi.

2025-2026 sezonunda ön çapraz bağ yırtığı nedeniyle Barcelona ve ülkesinin milli takımıyla 32 maçta forma giyemedi; ayrıca baldır kasındaki sorunlar nedeniyle 3 maçı daha kaçırdı.

Christensen, 2024-2025 sezonunda da aşil tendonu sakatlığı ve kas zorlanması nedeniyle sahalardan uzak kalmıştı. Bu durum, süreklilik meselesini onun Barcelona kariyerinde karşılaştığı en belirgin zorluklardan biri haline getirdi.

Savunmacı bu sezon takımda önemli bir rol üstlenmişti; 8 maçın 7'sinde sahaya çıkmış, bunların 6'sı La Liga'da, biri de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere 4 karşılaşmada ilk 11'de başlamıştı.

Barcelona taraftarları, yeni sakatlığın boyutunu öğrenmek için tıbbi tetkiklerin sonuçlarını bekliyor. Özellikle Christensen'in Sevilla karşısında oyundan çıkmadan önce iyi bir performans sergilemesi, son dönemde katılımlarını sekteye uğratan sakatlıklar nedeniyle yeniden sahalardan uzak kalma endişelerini gündeme getirdi.