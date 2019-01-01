Ağaoğlu'dan N'Diaye açıklaması

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, takımıyla gündeme gelen Badou N'Diaye ile ilgili açıklama yaptı.

'ın eski oyuncusu ve şu anda Stoke City'de forma giyen orta saha oyuncusu Badou N'Diaye'nin adı geçtiğimiz günlerde ile gündeme gelmişti.

Bordo mavili ekibin Ndiaye'yi transfer görüşmeleri yapmak üzere 'ye davet ettiği iddia edilmişti. 29 yaşındaki Senegalli futbolcunun sosyal medyadan yaptığı uçak yolculuğu paylaşımı ise akıllara, "Trabzonspor için mi geliyor?" sorusunu getirdi. Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, konuyla ilgili Hürriyet gazetesine açıklamalarda bulundu.

Haberde yer alan bilgilere göre Ağaoğlu, transfer yapmak için uzun bir sürenin bulunduğunu belirterek şunu söyledi: "Bu tür konular kesinleşince KAP'tan gereken açıklama yapılır."

2017'de 'dan Galatasaray'a transfer olan N'Diaye, yarım sezonun ardından16 milyon euro karşılığında Stoke City'nin yolunu tuttu. 2018-19 sezonu öncesinde Galatasaray'a kiralanan N'Diaye, yazın takımına geri döndü. Sarı kırmızılı formayla 51 resmi karşılaşmada forma giydi ve 4 gol atıp 8 de asist yapmayı başardı.