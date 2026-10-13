Afrika Konfederasyonu'nun kaynakları hakkında sorular

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Bir basın raporu, bugün salı günü, Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) seçimlerine, özellikle de başkanlık koltuğu için girmesi muhtemel adayların isimlerini ortaya koydu.

Afrika Uluslar Kupası'nın sisteminde yapılan değişiklik, Patrice Motsepe'nin Afrika Futbol Konfederasyonu başkanı olarak etkisini zayıflattı.

"The Guardian" gazetesine göre, birçok Afrikalı yönetici, turnuvanın dört yılda bir düzenlenmesi kararının alınmasından yalnızca on ay sonra iki yılda bir düzenlenen sisteme geri dönüleceğinin sürpriz biçimde açıklanmasının ardından Güney Afrikalı yöneticiye olan güvenini yitirdi.

Bu değişikliğin önümüzdeki kasım ayında Abidjan'da teyit edilmesi bekleniyor.

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Motsepe ayrıca 2029 yılında üçüncü bir dönem için adaylığını koymayacağını açıkladı ve 54 Afrika federasyonunun, önümüzdeki mart ayında Fas'ta yapılacak seçimlerde Gianni Infantino'nun FIFA başkanlığına yeniden seçilmesini oybirliğiyle destekleyeceği taahhüdünde bulundu.

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Bu bağlamda, aralarında Kamerun Futbol Federasyonu Başkanı ve Afrika Futbol Konfederasyonu İcra Komitesi üyesi Samuel Eto'o'nun da bulunduğu birçok aday onun yerine geçmeye hazırlanıyor.

Motsepe'nin yerine geçmesi muhtemel adaylar listesinde ayrıca Mauritanya Federasyonu Başkanı Ahmed Yahya, Fildişi Sahili Federasyonu Başkanı Yacine Idriss Diallo ve Souleiman Hassan Waberi (Cibuti) yer alıyor.

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Bu arada, Afrika Futbol Konfederasyonu'nun mali kaynakları ve 2027 Afrika Uluslar Kupası'nın Kenya, Tanzanya ve Uganda'da düzenlenmesine ilişkin sorular hâlâ devam ediyor; turnuvanın haziran ve temmuz aylarında yapılıp yapılmayacağı ise hâlâ kesinleşmedi.

Turnuvanın yıl sonuna ertelenmesi olasılığı, Avrupa liglerinin takvimini aksatabilir.